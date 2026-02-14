Dos Hombres son Asesinados en Ataque Armado al Sur de Veracruz

Durante la noche de este viernes 13 de febrero, se registró la movilización de cuerpos policiacos debido a un hecho violento ocurrido en el municipio de Soconusco en el que, según los reportes, dos hombres habrían perdido la vida a causa de un ataque armado.

Según la información obtenida, los dos hombres que fueron privados de la vida presuntamente han sido identificados como Manuel Yáñez y Pablo, quienes terminaron asesinados por sujetos desconocidos en Soconusco, municipio localizado al sur del estado de Veracruz.

El reporte en el lugar detalla que los dos hombres se encontraban muy cerca de la cabecera municipal, cercano a la calle 1906, cuando presuntamente fueron atacados con arma de fuego por sujetos armados que se dieron a la fuga tras cometer el hecho violento.

Se dio a conocer que una de las víctimas de dicho ataque falleció en el lugar de los hechos, mientras que el otro hombre perdió la vida una cuadra más adelante a causa de las heridas que les dejaron los impactos de bala.

Se desconoce el paradero de los posibles agresores que privaron de la vida a dos hombres

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona donde se registró el ataque para llevar a cabo las diligencias por parte de elementos ministeriales y periciales de la Fiscalía del Estado.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido reporte de ninguna detención registrada contra alguna persona relacionada con los hechos ocurridos en el municipio de Soconusco, al sur del estado de Veracruz, en donde se reportó que dos hombres perdieron la vida tras un ataque armado registrado en la calle 1906, muy cerca de la cabecera municipal.

