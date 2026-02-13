Sujeto es Asesinado Dentro de su Domicilio en Fraccionamiento de Córdoba, Veracruz

Una intensa movilización se registró durante la mañana de este viernes 13 de febrero debido al reporte en el que se informaba acerca de una persona sin vida a causa de un hecho violento dentro de un domicilio en un fraccionamiento de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Irving "N" fue privado de la vida por disparos de arma de fuego al interior de su domicilio, ubicado en la avenida San Miguel, en el fraccionamiento Colinas de San José, en hechos registrados la mañana de este viernes.

Video: Se Registra Presunto Intento de Privación de la Libertad Contra Empresario en Acayucan, Veracruz

Según la información recabada, hombres armados llegaron hasta el interior del inmueble y, al ver que el sujeto se encontraba en el lugar, procedieron a abrir fuego contra él en repetidas ocasiones hasta arrebatarle la vida.

Una vez consumados los hechos, los presuntos agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Vecinos del lugar, al percatarse de los hechos, alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después, arribaron al lugar de los hechos elementos policiacos, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona, mientras que la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro de Córdoba tomó conocimiento de los hechos e informó que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Abandonan Hielera con Cabeza Humana Frente a Campo de Futbol en Villa Allende, Veracruz

Asesinan a vendedor de piñas en ataque armado en carretera de Veracruz

Un ataque armado se registró durante este viernes 13 de febrero en la carretera Córdoba-Chocaman, a la altura de la unidad habitacional “Los Cerezos”, donde una persona perdió la vida.

Se trató de un hombre que vestía playera verde y pantalón de mezclilla. Los hechos ocurrieron cuando una persona del sexo masculino que vendía piñas fue agredida a disparos por sujetos que se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar donde se registraron los hechos arribaron elementos de Policía Estatal, así como policías municipales y personal de la Marina, acordonaron la zona para que la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro de Córdoba realizara las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas:

LAVR