Abandonan Hielera con Cabeza Humana Frente a Campo de Futbol en Villa Allende, Veracruz

Se registró una intensa movilización policiaca la mañana de este jueves 12 de febrero, tras el hallazgo de una hielera que presuntamente contenía una cabeza humana, en Villa Allende, en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los hechos, la presunta cabeza humana se encontraba abandonada sobre la calle Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón, frente a un campo de fútbol. La hielera fue dejada a un costado de una palmera.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Policía Ministerial, quienes implementaron un operativo de resguardo, acordonando la zona y buscando indicios.

También, llegó personal de Servicios Periciales quienes realizaron las diligencias de ley y, a bordo de una carroza de una funeraria, trasladaron la hielera para su análisis forense, en espera de que continúen las investigaciones y se esclarezca el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los restos corresponden a un hombre o una mujer.

Hombre sobrevive a ataque armado en Villa Allende

Ahí mismo en Villa Allende, Coatzacoalcos, el pasado miércoles 11 de febrero se registró una intensa movilización policíaca luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo una persona herida.

La movilización ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Cuauhtémoc entre Juan Osorio López y Valladolid, de la colonia Miramar, hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, para tomar conocimiento del ataque armado.

Testigos señalaron haber percibido varias detonaciones de arma de fuego, por lo que resultó lesionada una persona. Logró sobrevivir, por lo que fue trasladado por sus propios familiares a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

