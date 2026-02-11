Atacan a Tiros Local de Bebidas Alcohólicas en Veracruz; Hay un Muerto y Dos Lesionados

En Coatzacoalcos, la noche del pasado martes 10 de febrero, se informó sobre que un hombre fue asesinado a balazos en un lugar con venta de bebidas alcohólicas ubicado en la colonia Antonio Luna.

El hecho de violencia ocurrió en la esquina de las calles Francisco Mata Aguilar y Zacatepec. Donde se reportó el deceso de una persona y dos hombres más resultaron gravemente heridos por las lesiones de arma de fuego recibidas.

Hasta el momento, se desconoce la identidad tanto de la persona que perdió la vida así como la de los lesionados. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

No se reportan personas detenidas por este hecho violento. Se dio a conocer que con este crimen, suman ya seis homicidios dolosos en lo que va del año en Coatzacoalcos en la zona sur del estado de Veracruz.

Otro ataque armado reciente en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el mediodía del pasado martes 10 de febrero, se informó acerca de un hecho violento que causó la rápida movilización de elementos policíacos quienes se trasladaron hasta una tienda de vinos y licores ubicada sobre la avenida Zaragoza y Aldama en la colonia Centro en el municipio de Coatzacoalcos al sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes se dio a conocer que el vigilante terminó con lesiones debido a que recibió por lo menos dos disparos de arma de fuego. Por esta situación el hombre herido tuvo que ser trasladado de emergencia a las instalaciones del hospital del IMSS para recibir atención médica especializada.

Por parte de las autoridades de seguridad se informó acerca de la implementación de un fuerte operativo policiaco dar con el paradero de los agresores. Hasta el momento no ha sido reportada alguna detención con relación a estos hechos.

