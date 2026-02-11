Abandonan Cuerpo con Huellas de Violencia a Orilla de Autopista del Sur de Veracruz

La mañana de este miércoles 11 de febrero, fue localizado un cuerpo con huellas de violencia entre los matorrales a un costado de la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, frente a la congregación Mapachapa y la colonia Agustín Melgar, al sur del estado de Veracruz.

Se trata de un hombre de entre los 30 y 35 años, quien vestía playera blanca y pantalón de mezclilla azul. El cuerpo del hombre de identidad desconocida se encontraba tirado a la orilla de la vía de comunicación.

Los automovilistas se percataron de la presencia del cuerpo en la autopista, por lo que dieron aviso a las autoridades y alertaron al número de emergencias 911. Al sitio, acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar el lugar.

Video: Hombre es Sentenciado a 53 Años de Prisión por Feminicidio en Veracruz

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para iniciar con las investigaciones correspondientes y que pueda ser identificado y reclamado por sus familiares, ya que se encuentra en calidad de desconocido.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas como responsables de este caso, serán las autoridades quienes más adelante se encargue de dar con involucrados en este hecho ocurrido en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

Noticia relacionada: Vigilante de Tienda es Atacado a Disparos en Coatzacoalcos; Fue Hospitalizado de Urgencia

Atacan a disparos a vigilante en tienda en Coatzacoalcos

El pasado martes 10 de febrero, el vigilante de una tienda de vinos y licores ubicada sobre la avenida Zaragoza y Aldama en la colonia Centro, fue atacado a disparos en el municipio de Coatzacoalcos.

Esto desató la movilización de elementos policiacos, luego de que el vigilante terminó con lesiones tras recibir dos impactos de bala. El trabajador lesionado tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital del IMSS de la zona.

Historias recomendadas: