Vigilante de Tienda es Atacado a Disparos en Coatzacoalcos; Fue Hospitalizado de Urgencia

En el municipio de Coatzacoalcos, durante el mediodía de este martes 10 de febrero, se registró la movilización de elementos policiacos debido a un hecho violento registrado en una tienda de vinos y licores ubicada sobre la avenida Zaragoza y Aldama en la colonia Centro.

De acuerdo a la información obtenida, el vigilante terminó con lesiones debido a que recibió por lo menos dos impactos de bala. Tras este hecho, el hombre herido tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital del IMSS de la zona.

En el lugar del suceso, se implementó un fuerte operativo policiaco para tratar de dar con el paradero de los presuntos delincuentes que habrían dejado herido al vigilante de una tienda de vinos y licores de Coatzacoalcos, sin que hasta el momento se reportara alguna detención con relación a estos hechos.

Se registra movilización por presuntos disparos en Coatzacoalcos, Veracruz

Una intensa movilización policiaca se registró durante la noche del pasado miércoles 4 de febrero. Lo anterior, que corresponde al ruido de por lo menos siete disparos de arma de fuego, alarmó a ciudadanos en la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur de Veracruz.

Esta movilización dejó como resultado el aseguramiento de un arma de fuego que quedó abandonada en calles de la colonia Independencia, justo a un costado del parque deportivo La Alameda, del municipio antes mencionado.

Según los reportes, la movilización se registró en la esquina de Juan Osorio López y José María Morelos, donde minutos antes, presuntamente, dos sujetos realizaron disparos al aire, lo que provocó alarma entre los vecinos de la zona.

Una vez que los sujetos realizaron las detonaciones, presuntamente los individuos abordaron un taxi en el que se retiraron del lugar de los hechos con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento de los casquillos percutidos y demás diligencias correspondientes.

