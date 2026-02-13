Hallan Tercera Hielera con Restos Humanos en Menos de 24 Horas en Coatzacoalcos, Veracruz

Por tercera ocasión en menos de 24 horas, fue abandonada una hielera con restos humanos, presuntamente se trata de una cabeza humana, la cual fue dejada a un costado de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en el sur de Veracruz.

Automovilistas que circulaban por la zona, dieron aviso a las autoridades de seguridad al percatarse de la hielera con los restos humanos. Al lugar, acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano.

Video: Dejan Restos Humanos en Colonia El Tesoro en Coatzacoalcos

La zona fue acordonada y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. La hielera fue trasladada al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para iniciar con el proceso de identificación de los restos, ya que se desconoce hasta el momento de quién se trata.

En total, con este suman tres hallazgos de hieleras con restos humanos en Coatzacoalcos en pocas horas; el primero ocurrió en Villa Allende, mientras que el segundo fue en la colonia El Tesoro, al poniente de la ciudad.

De manera oficial, no se ha dado a conocer la identidad de la o las víctimas, por lo que las investigaciones continúan.

Noticia relacionada: Colectivo Pedirá que Comisión de Búsqueda Tenga Información Sobre Fosa Clandestina de Veracruz

Más hallazgos de restos humanos en menos de 24 horas en Coatzacoalcos

Un día antes, la tarde del pasado jueves 12 de febrero, fueron abandonados restos humanos sobre la avenida Carlos Talavera, en la colonia El Tesoro, en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Por este hecho, se registró una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes acordonaron y ampliaron el perímetro.

Personal de la Fiscalía General del Estado, y de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los restos encontrados en la colonia El Tesoro corresponden al primer hallazgo ocurrido la mañana de este mismo jueves en Villa Allende.

