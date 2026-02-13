Menor de Edad y su Padre son Rescatados de Sufrir Ahogamiento en Playa de Boca del Río, Veracruz

Una intensa movilización de cuerpos de emergencias se registró la tarde de este viernes 13 de febrero en una de las playas de Boca del Río, donde se reportó que un hombre y un menor de edad requerían el apoyo.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y su hijo de 12 años fueron rescatados por los cuerpos de emergencias de una playa localizada en Boca del Río, ya que, según lo informado, estuvieron a punto de ahogarse.

El reporte indica que ambas personas cayeron al mar desde una zona de escolleras en las playas del bulevar Vicente Fox, de donde les fue imposible salir por su propia cuenta, por lo que tuvieron que ser auxiliados.

Elementos de seguridad, así como pescadores que se encontraban cerca del lugar de los hechos, fueron quienes les ayudaron a salir del agua, y minutos después, paramédicos de bomberos conurbados les atendieron y les brindaron los primeros auxilios.

Una vez que se les brindó la atención y se estabilizaron, se reportó que ambos se encontraban bien, por lo que no fue necesario gestionar su traslado a un hospital.

Debido al reporte en el que se informó que al menos tres personas se encontraban inconscientes, cuerpos de emergencias se trasladaron hasta la zona conocida como Playa Cangrejos, perteneciente al municipio de Cazones de Herrera, la tarde de este viernes 23 de enero, en la zona norte del estado de Veracruz.

Las víctimas habrían perdido la vida ahogadas en la zona conocida como playa Cangrejos y, de acuerdo con la información emitida, las personas fueron identificadas como familiares y dichas víctimas fueron tres turistas.

Según los reportes, un grupo de familiares proveniente de Texcoco, en el Estado de México, presuntamente ingresó al mar pese al oleaje elevado y corrientes intensas registradas durante el pasado viernes 23 de enero, registrándose después el desenlace mencionado anteriormente.

