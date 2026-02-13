Vendedor de Piñas Es Asesinado en Ataque Armado en Carretera de Veracruz

Durante este viernes 13 de febrero, se registró un ataque armado en la carretera Córdoba - Chocaman, a la altura de la unidad habitacional “Los Cerezos”, donde una persona perdió la vida.

Los hechos ocurrieron cuando una persona del sexo masculino que vendía piñas fue agredido a disparos por sujetos que se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Se trató de un hombre que vestía playera verde y pantalón de mezclilla.

Elementos de Policía Estatal, así como policías municipales y personal de la Marina, acordonaron la zona para que la Fiscalía Regional de Justicia zona Centro de Córdoba, realizara las diligencias correspondientes.

Por estos hechos, ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, el hombre se encuentra en calidad de desconocido, y no existen personas detenidas como responsables del ataque armado.

En Villa Allende, Coatzacoalcos se registró una intensa movilización policíaca en calles de la colonia Miramar, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo una persona herida, del pasado miércoles 11 de febrero.

A la zona donde se dio el ataque armado arribaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, para tomar conocimiento del hecho violento.

El ataque armado, ocurrido al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Cuauhtémoc entre Juan Osorio López y Valladolid. En ese punto algunos testigos señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

El lesionado fue trasladado por sus propios familiares a un hospital para que recibiera atención médica especializada, luego de que recibieron los disparos de arma de fuego en repetidas ocasiones.

