Transporte Público en Veracruz: ¿Qué Días Será Gratis, Horarios y para Qué Camiones Aplica?
Autoridades informaron que el servicio de transporte público será gratuito. A continuación te decimos los días, horarios y camiones que prestarán el servicio sin costo.
El pasado jueves 12 de febrero se dio a conocer que, con motivo de las celebraciones del Carnaval de Veracruz 2026, se brindará el servicio de transporte público de manera gratuita; sin embargo, esta medida solo aplica para los conocidos camiones Ulúa.
La medida de brindar el servicio de manera gratuita se aplicará durante los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero y se informó que el servicio se realizará con un horario que va a partir de las 06:00 hasta las 00:00 horas.
Además de los artistas que estarán participando en la edición 2026 del carnaval de Veracruz, autoridades del comité de carnaval dieron a conocer los horarios y rutas de los desfiles de carros alegóricos, los cuales en esta edición presentan cambios, quedando de la siguiente manera:
- Primer desfile: Será el sábado 14 de febrero de sur a norte, es decir, de Boca del Río hacia Veracruz, iniciando a las 6 de la tarde.
- Segundo desfile: Se realizará el domingo 15 de febrero, el cual sufrió cambio en su horario; en esta edición, el horario de arranque será en punto de las 12 horas, partiendo de norte a sur, es decir, partiendo de Veracruz para concluir en Boca del Río.
- Tercer desfile: Se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero e iniciará a las 6 de la tarde y su trayecto será de sur a norte, es decir, iniciando en Boca del Río y concluyendo en Veracruz.
- Cuarto desfile: Comenzará desde las 6 de la tarde el próximo martes 17 de febrero; este es el último desfile y su trayecto será de norte a sur, iniciando en el municipio de Veracruz y concluyendo en Boca del Río.
