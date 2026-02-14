Transporte Público en Veracruz: ¿Qué Días Será Gratis, Horarios y para Qué Camiones Aplica?

El pasado jueves 12 de febrero se dio a conocer que, con motivo de las celebraciones del Carnaval de Veracruz 2026, se brindará el servicio de transporte público de manera gratuita; sin embargo, esta medida solo aplica para los conocidos camiones Ulúa.

Video: Anuncian Suspensión de Clases en Municipios de Veracruz por Carnaval 2026

La medida de brindar el servicio de manera gratuita se aplicará durante los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero y se informó que el servicio se realizará con un horario que va a partir de las 06:00 hasta las 00:00 horas.

Noticia relacionada: ¿Cómo Va a Estar el Clima en Carnaval de Veracruz 2026? Hay Pronóstico de Evento de Norte

A esta hora serán los desfiles de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz 2026

Además de los artistas que estarán participando en la edición 2026 del carnaval de Veracruz, autoridades del comité de carnaval dieron a conocer los horarios y rutas de los desfiles de carros alegóricos, los cuales en esta edición presentan cambios, quedando de la siguiente manera:

Primer desfile: Será el sábado 14 de febrero de sur a norte, es decir, de Boca del Río hacia Veracruz, iniciando a las 6 de la tarde .

Será el de a es decir, de iniciando a las . Segundo desfile: Se realizará el domingo 15 de febrero, el cual sufrió cambio en su horario ; en esta edición, el horario de arranque será en punto de las 12 horas , partiendo de norte a sur , es decir, partiendo de Veracruz para concluir en Boca del Río .

Se realizará el el cual sufrió en su ; en esta edición, el horario de arranque será en punto de las , partiendo de , es decir, partiendo de para en . Tercer desfile: Se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero e iniciará a las 6 de la tarde y su trayecto será de sur a norte , es decir, iniciando en Boca del Río y concluyendo en Veracruz.

Se llevará a cabo el próximo e iniciará a las y su será de , es decir, iniciando en y concluyendo en Cuarto desfile: Comenzará desde las 6 de la tarde el próximo martes 17 de febrero; este es el último desfile y su trayecto será de norte a sur, iniciando en el municipio de Veracruz y concluyendo en Boca del Río.

Historias recomendadas:

LAVR