Revelan Más Artistas para el Carnaval de Veracruz 2026: Cartelera para Sábado 14 de Febrero

Este mes de febrero se realizará el Carnaval de Veracruz 2026, por lo que te compartimos los nuevos artistas que han sido revelados, los cuales darán concierto gratuito en la Macroplaza del Malecón, ubicado en la calle Mario Molina, en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.

El carnaval se llevará a cabo a partir del martes 10 al miércoles al 18 de febrero de este 2026, con los tradicionales desfiles con carros alegóricos y comparsas. Al finalizar cada uno de ellos, la fiesta continuará en el Malecón, en donde se instalarán escenarios para los conciertos gratuitos.

Carnaval de Veracruz: Ofrecen Clases de Samba y Batucada para que Participes en Esta Festividad

Artistas confirmados para el sábado 14 de febrero en el Carnaval de Veracruz 2026

El sábado 14 de febrero, el Reggaetón Mexa estará presente en el Carnaval de Veracruz 2026, ésta es la lista de cantantes que se presentarán de manera gratuita en la entidad veracruzana.

Yeri Mua

El Bogueto

Uzielito Mix

Jey F

Carit BR

Alan Dazmel

El Gudi

Noriega

Leinad

Oviña

La Dinastia

Uriel Pierce

Nómada

DJ Neguzz

Kandy Flip

Maestro Shifu-Adriano Zendejas

Noticia relacionada: Carnaval de Veracruz 2026: Estos Famosos Creadores de Contenido Estarán Presentes

¿Qué otros conciertos gratuitos habrá en el Carnaval de Veracruz 2026?

Además del Reggaetón Mexa, en los masivos estarán presentes Nelson Kanzela, el martes 10 de febrero durante la "Quema del Mal Humor". También, Agrupación Urbana Picus, el 11 de febrero, durante la coronación de reyes infantiles.

Posteriormente, Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera, el jueves 12 de febrero en la Coronación del Rey. Carlos Rivera el viernes 13, para la coronación de la reina. Christian Nodal, el domingo 15 de febrero, Banda MS el lunes 16 de febrero, Mon Laferte, el martes 17 de febrero y Chiquito Team Band el miércoles 18 de febrero, durante el entierro de Juan Carnaval.



Historias recomendadas:

LLZH