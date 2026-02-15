Mujer Embarazada Resulta Lesionada tras Choque en Orizaba, Veracruz; Su Estado es Crítico

Cuerpos de emergencias y autoridades se movilizaron debido a un reporte en el que se informaba acerca de un aparatoso choque en las inmediaciones de la calle Sur 6 entre Poniente 9 y 11 de la ciudad de Orizaba, en donde una mujer en estado de gestación se habría visto involucrada.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, cuando una pareja de motociclistas, entre ellos una mujer embarazada, fue impactada por un coche particular cuyo conductor intentó darse a la fuga; sin embargo, logró ser detenido cuadras más adelante.

Tras el impacto, la motocicleta se estrelló contra un automóvil estacionado y la pareja resultó fuertemente lesionada, valorando con estado crítico a la mujer debido a su estado de embarazo, por lo que se tuvo que gestionar su traslado a un centro médico para que recibiera atención médica.

La policía vial arribó hasta el lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos y proceder a realizar el deslinde de responsabilidades.

Coche intenta esquivar autobús y choca contra puesto de periódicos en Veracruz

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este viernes 13 de febrero en el cruce de la avenida 6 y calle 15, en la colonia Centro del municipio de Córdoba, luego de que un automóvil particular terminara estrellado contra un puesto de periódicos.

Se dio a conocer que el percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas y, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo color blanco perdió el control de la unidad al intentar esquivar un autobús que circulaba por la zona.

Tras la maniobra, el conductor del automóvil se proyectó hacia la banqueta y terminó impactando el puesto de periódicos que se encontraba en el cruce de la avenida 6 y la calle 15.

