Mujer Termina Lesionada tras Caerle un Coco en la Cabeza Durante el Carnaval de Veracruz 2026

Durante la noche del pasado sábado 14 de febrero, una mujer terminó con lesiones luego de que le cayera un coco en la cabeza mientras se encontraba sentada en las gradas disfrutando de un paseo de Carnaval sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de la calle Uribe, en Veracruz.

El incidente le provocó una herida en la cabeza a la mujer, lo que generó preocupación entre las personas que la acompañaban y quienes se encontraban a los alrededores. Tras los hechos, uno de sus familiares solicitó el apoyo de paramédicos del Grupo Zeus, quienes acudieron al lugar del incidente para brindarle atención prehospitalaria a la lesionada.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos. Tras el incidente, se informó que la mujer no requirió ser trasladada a un centro hospitalario.

Cruz Roja no estará en los desfiles de Carnaval de Veracruz

En torno a las multitudes que se aglomeran en eventos y celebraciones como en un carnaval, siempre hay riesgos de accidentes y de personas que pueden resultar con lesiones tras registrarse incidentes como empujones o riñas.

La Cruz Roja informó que no estará en los módulos de seguridad y atención de emergencias que se instalan en puntos estratégicos a lo largo del recorrido de comparsas y carros alegóricos, pero que sí seguirán con la atención de emergencias desde sus instalaciones.

Durante los días de fiesta que dura el Carnaval de Veracruz, el Director de Socorros de la Cruz Roja, David Zebadúa Escalente, informó que suelen aumentar las atenciones por accidentes automovilísticos, tanto en la zona urbana como en las carreteras cercanas a la ciudad de Veracruz.

