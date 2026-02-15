Localizan Cuerpo de Sujeto que Cayó al Río Coatzacoalcos, Veracruz; Era Originario de Chiapas

Luego de tres días de búsqueda del hombre que cayó en el río Coatzacoalcos desde el puente Coatzacoalcos I el pasado jueves 12 de febrero, se dio a conocer que durante las primeras horas de este domingo 15 de febrero su cuerpo ha sido rescatado.

Según la información obtenida hasta el momento, se dio a conocer que la víctima fue identificada como Bernabé Álvarez Pérez, quien habría sido originario de la colonia Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Ocozocoautla, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los testigos, el joven se trasladaba en un automóvil sobre la vía federal donde se estaban realizando trabajos de reparación sobre el puente Coatzacoalcos I, razón por la cual se mantenía detenido el tránsito en dicho tramo de la vialidad.

Presuntamente, el sujeto habría descendido de la unidad justo donde se ubican las vías del tren, las parrillas del puente y la carretera, pero presuntamente habría resbalado o perdido el equilibrio, por lo que en el momento cayó al río Coatzacoalcos.

Un hombre cayó del puente Coatzacoalcos I días atrás

En el puente Coatzacoalcos Uno ocurrió un incidente que causó alerta entre las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, ya que durante la noche del jueves 12 de febrero, una persona cayó al río Coatzacoalcos. Automovilistas que circulaban por el lugar se percataron de la caída y dieron aviso a las autoridades para que acudieran.

En el lugar, se implementó un operativo de búsqueda acuática por parte de elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil, con el apoyo de embarcaciones, para tratar de localizar a la persona que cayó al agua en la zona sur de Veracruz. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que cayó al río, así como su ubicación.

