Vivienda es Atacada por Sujetos Armados en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche del pasado sábado 14 de febrero en Coatzacoalcos, sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda, lo que originó una fuerte movilización de cuerpos policiacos debido a este hecho de violencia ocurrido en la zona sur del estado de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle 2 de Abril, casi esquina con 5 de Mayo, en la colonia Benito Juarez Sur, generando una intensa movilización de corporaciones policiacas y de auxilio.

El hecho de violencia se dio justo a unas cuadras del Panteón Jardín Municipal, donde vecinos reportaron haber escuchado por lo menos seis detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, también se escucharon algunas explosiones, lo que provocó alarma entre los habitantes del sector.

Al sitio donde ocurrió el hecho de violencia arribaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal y agentes ministeriales, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona, mientras que personal de Servicios Periciales se encargó de llevar a cabo el levantamiento de los casquillos percutidos que quedaron en el área.

Según lo informado, tras el ataque no hubo reporte en el que se diera a conocer que el hecho dejó personas lesionadas o, en su defecto, víctimas mortales; únicamente se reportaron daños materiales en la fachada del inmueble tras los impactos de bala.

Ataque armado al sur de Veracruz deja dos hombres sin vida

Un hecho violento ocurrido en el municipio de Soconusco provocó la movilización de cuerpos policiacos durante la noche de este viernes 13 de febrero y, según los reportes, dos hombres habrían perdido la vida a causa de un ataque armado.

De acuerdo con lo informado, los dos hombres terminaron asesinados por sujetos desconocidos en Soconusco, municipio localizado al sur del estado de Veracruz y presuntamente han sido identificados como Manuel Yáñez y Pablo.

Presuntamente, los dos hombres fueron atacados con arma de fuego por sujetos armados que se dieron a la fuga tras cometer el hecho violento. Se informó que las víctimas se encontraban muy cerca de la cabecera municipal, cerca de la calle 1906.

Según la información obtenida, uno de los hombres falleció en el lugar de los hechos, mientras que el otro hombre perdió la vida una cuadra más adelante a causa de las heridas que les dejaron los impactos de bala.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona donde se registró el ataque para llevar a cabo las diligencias por parte de elementos ministeriales y periciales de la Fiscalía del Estado.

