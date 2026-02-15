Volcadura Deja Cuatro Lesionados en Fraccionamiento de Fortín, Veracruz

Una intensa movilización se registró por parte de cuerpos de emergencias y de seguridad tras reportarse un percance automovilístico en donde por lo menos cuatro personas resultaron lesionadas en un fraccionamiento de Fortín, municipio localizado en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

La movilización se registró por un accidente que ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 14 de febrero. En estos hechos se vio involucrado un vehículo con placas del estado de Puebla, el cual se presume era conducido a exceso de velocidad sobre el bulevar del fraccionamiento.

Presuntamente, al llegar a la calle Huatusco, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que volcara sobre la cinta asfáltica. Hasta el lugar del accidente arribaron rescatistas, primeros respondientes, paramédicos de la unidad médica de Fortín y Protección Civil.

Dichos cuerpos de emergencias trabajaron coordinadamente para atender a las personas lesionadas del vehículo siniestrado, para posteriormente gestionar su traslado a hospitales para que se realizara su valoración.

Pasajera resulta lesionada tras choque en Córdoba

Se registró un accidente en el cruce de la avenida 11 y calle 8, en la ciudad de Córdoba, donde se vieron involucrados el taxi número 102 de Fortín y una camioneta particular, dejando como saldo una mujer lesionada, la cual viajaba en el vehículo de renta y tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja, que por determinación trasladaron a un sanatorio para su valoración.

En el lugar también se presentaron elementos de la Policía Estatal y personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y abanderaron la circulación para evitar otro incidente.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varios minutos, mientras se realizaban las labores de atención a la persona lesionada y el retiro de las unidades involucradas.

