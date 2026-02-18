Aviso Especial por Evento de Surada en Veracruz: ¿Cuándo Hay Ambiente Caluroso en Febrero 2026?

La Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, informó sobre las condiciones climáticas que se espera que prevalezcan en el estado, durante el restos de la semana. En N+ te compartimos todos los detalles para que tomes precauciones.

A partir de este miércoles 18 de febrero, se activó un Aviso Especial por ambiente caluroso y evento de Surada en la entidad veracruzana. Se prevé que los efectos de estos sistemas prevalezcan hasta el próximo sábado 21 de febrero.

Video: Densa Niebla Cubre Complica la Visibilidad en la Zona Conurbada Veracruz, Boca del Río

¿De cuánto serán las rachas del evento de surada pronosticado en Veracruz en febrero 2026?

Se pronostica que las temperaturas aumenten, por lo que se espera ambiente caluroso a lo largo de la región. El viento dominante en la costa será del Noreste, Este y Sureste, con velocidades de 20 a 35 km/h. Mientras que la surada, registrará rachas de hasta 50 km/h en la costa norte y sectores del sur.

Es posible que los vientos del evento de surada, se intensifiquen en el transcurso del jueves 19 de febrero, originando la nula probabilidad de lluvias en todo el estado, durante su trayectoria. Mientras tanto, el oleaje se prevé que sea de 0.5 a 1.0 metros cerca de las costas centro y sur, y de 1.0 a 2.0 en la norte.

Estas condiciones climatológicas estarán presentes hasta el próximo sábado 21 de febrero, ya que el domingo 22, se pronostica el paso de otro frente frío a Veracruz, el cual originará un evento de norte violento, con rachas fuertes en la costa, entre Xalapa–Naolinco–Banderilla y el valle de Perote.

Noticia relacionada: Beca Rita Cetina en Veracruz: ¿Cuándo Depositan el Pago del Bimestre Enero-Febrero 2026?

Se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y abstenerse de realizar actividades que puedan provocar incendios forestales, en pastizales o basureros, mientras se mantenga el aviso especial por evento de surada en Veracruz.

Historias recomendadas:

LLZH