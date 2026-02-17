Beca Rita Cetina en Veracruz: ¿Cuándo Depositan el Pago del Bimestre Enero-Febrero 2026?

A partir de este lunes 16 de febrero 2026, comienza la dispersión de los pagos correspondientes a la beca Rita Cetina para los estudiantes de primaria en Veracruz. Te compartimos todos los detalles para que sepas qué día se podrá cobrar el beneficio social.

El Coordinador Programa de Becas para el Bienestar en Veracruz, Carlos Villa Jiménez, informó los detalles, ya que el proceso seguirá por lo que resta del mes de febrero.

Empieza el día de hoy 16:00 y va a terminar el viernes 27 de febrero, van a recibir su pago de la beca de bienestar las y los estudiantes de continuidad, es decir quienes ya tenían su tarjeta y habían recibido cuando menos algún depósito correspondiente a sus becas.

¿Estudiantes inscritos en 2025 también recibirán su pago de la Beca Rita Cetina?

Dicho coordinador explicó, que también recibirán el apoyo las familias que registraron a sus estudiantes en el mes de septiembre del 2025; mismo que recibieron su tarjeta en el mes de enero 2026, aunque sus hijos ya estén en primero de secundaria, recibiendo más de 5 mil pesos.

Van a recibir 3 bimestres, $5700 pesos que corresponda al bimestre de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya se junta con enero, febrero

Calendario de pago de beca 2026

A, B – Lunes 16

C – Martes 17

D, E, F – Miércoles 18

G – Jueves 19

H, I, J, K, L – Viernes 20

M – Lunes 23

N, Ñ, O, P, Q – Martes 24

R – Miércoles 25

S – Jueves 26

T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 27

Pagos de becas para nivel medio superior en Veracruz

Carlos Villa Jiménez, el Coordinador Programa de Becas para el Bienestar en Veracruz, informó que para las becas de nivel media superior y superior, su primer pago correspondiente a este año se encuentra en proceso de validación, y que incluso el monto se está acumulando.

Se les va a juntar, van a estar recibiendo enero febrero y marzo abril

