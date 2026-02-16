Salma Hayek se Cuela a una Fiesta y Baila Cumbia con el Cumpleañero en Roca Partida, Veracruz

Durante el pasado fin de semana, el momento en que la actriz y productora veracruzana Salma Hayek baila en una fiesta al sur de Veracruz quedó captado en video y, posteriormente, dicha grabación comenzó a recorrer las redes sociales.

Según la información obtenida, la actriz veracruzana llegó a una fiesta en la localidad de "Roca Partida", Veracruz, en donde se estaba celebrando el cumpleaños número 98 de don David Cruz.

Al ritmo de canciones de cumbia tocadas en vivo, los pasos de la veracruzana Salma Hayek sorprendieron a los asistentes, ya que incluso se le captó bailando con el cumpleañero.

Video: La Mojiganga: Figuras Hechas de Caña de Otate Sorprenden a Turistas y Veracruzanos

De acuerdo con los asistentes, ya habían notado la presencia del equipo de filmación, pero desconocían que la actriz de Hollywood se encontraba en la zona y, al escuchar la música, acudió al festejo, en el que fue recibida con aplausos.

De acuerdo con lo informado, Salma Hayek se encuentra realizando un filme en diversos puntos de Veracruz, cuyas grabaciones hasta el momento se han llevado de manera hermética.

Noticia relacionada: ¿Atenderá la Cruz Roja Emergencias Durante el Carnaval de Veracruz?; Esto se Sabe

Christian Nodal cuenta anécdota sobre conocido equipo de futbol veracruzano

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal se presentó en la Macroplaza del Malecón la noche del pasado domingo 15 de febrero con motivo del tercer concierto masivo por los festejos del Carnaval de Veracruz.

El cantante realizó una pausa y contó distintas anécdotas, entre ellas una historia en donde menciona que platicó con Fernando Lugo, un director de videos musicales; pensaron en la opción de adquirir un conocido equipo de futbol veracruzano.

Al escuchar dichas palabras, los asistentes no pudieron evitar emocionarse al escuchar las palabras del cantautor.

Siempre me decía: 'Eeh, compa Nodal, cuando nos hagamos ricos, güey, hay que comprar ahí el equipo (…) hay que volvernos en la liga'.

Entre gritos, el público comenzó a sugerirle al cantante que comprara al equipo de futbol veracruzano; sin embargo, el cantante no ha dado mayores declaraciones acerca del tema.

¡Que lo compre, que lo compre!

Nodal menciona que esas palabras que intercambió con Fernando siempre se le quedaron en el corazón porque el director siempre lleva a Veracruz en su mente, en su alma.

Historias recomendadas:

LAVR