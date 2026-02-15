Se Registra Conato de Incendio en Carro Alegórico del Carnaval de Veracruz 2026

Durante la noche del pasado sábado 14 de febrero, se registró un conato de incendio en uno de los carros alegóricos del desfile del Carnaval de Veracruz 2026. De acuerdo con los reportes, se trató del carro de la reina de esta edición, Fernanda Pumar.

El hecho ocurrió en el primer paseo del Carnaval de Veracruz, el cual tuvo lugar el pasado sábado. Durante los hechos se pudo observar cómo una de las partes que adornaba el carro alegórico comenzó a incendiarse. Extraoficialmente, se sabe que el incidente fue provocado por una chispa de los juegos artificiales que lleva el carro alegórico.

Un sujeto, apoyándose con una de las máquinas de humo, y otro con un extintor, se coordinaron para apagar las llamas de dicho siniestro, el cual se reportó que no pasó a mayores, por lo que no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas tras dicho incidente ocurrido durante el primer desfile del Carnaval de Veracruz 2026.

Mujer es auxiliada tras caerle un coco en la cabeza

Una mujer terminó con lesiones luego de que le cayera un coco en la cabeza la noche del pasado sábado 14 de febrero, mientras se encontraba sentada en las gradas disfrutando de un paseo de Carnaval sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de la calle Uribe, en Veracruz.

El hecho generó preocupación entre las personas que la acompañaban y quienes se encontraban a los alrededores, ya que el accidente le provocó una herida en la cabeza a la mujer, por lo que uno de sus familiares solicitó el apoyo de paramédicos del Grupo Zeus, quienes acudieron al lugar del incidente para brindarle atención prehospitalaria a la lesionada.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos. Tras el incidente, se informó que la mujer no requirió ser trasladada a un centro hospitalario.

