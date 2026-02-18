Ofrecen 350 Mil Pesos para Localizar a José Sánchez, Empresario Desaparecido en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), ofrece una recompensa de 350 mil pesos a quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, eficiente, efectiva y oportuna, para la localización de José Francisco Sánchez Avendaño como parte del acuerdo 243/2025.

Según los datos de la información, José Francisco Sánchez Avendaño, es un conocido empresario de la ciudad de Coatzacoalcos que se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de Septiembre del 2025, cuando acudió al municipio de Texistepec, la sur de Veracruz, a checar una obra que tenía en ese lugar.

El junto con Jesús Trujillo Pacheco y Carlos Alberto Bernaldez, desaparecieron al ir juntos en una camioneta de lujo que posteriormente fue localizada. De acuerdo con versiones, la última conexión que tuvieron los ubicaba en el tramo de la carretera antigua que comunica de Texistepec hacia Sayula de Alemán.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde desaparecieron 3 empresarios tras acudir a supervisar obra en Texistepec, Veracruz?

Tres empresarios de Coatzacoalcos, fueron reportados como desaparecidos, de acuerdo a sus familiares desde el pasado 8 de septiembre, tras acudir al municipio de Texistepec para supervisar una obra; a partir de ahí se perdió la comunicación con ellos.

Los desaparecidos son Jesús Trujillo Pacheco; su yerno, Carlos Alberto Bernaldez; y José Francisco Sánchez Avendaño, empresario dedicado al ramo de los aceites y lubricantes, todos originarios de Coatzacoalcos.

Encuentran camioneta de empresarios desaparecidos al sur de Veracruz

Autoridades ministeriales localizaron en Sayula de Alemán, una camioneta que estaría presuntamente relacionada con la desaparición de tres empresarios de Coatzacoalcos. La unidad, fue encontrada en las inmediaciones del rancho Santa Rosa, en la zona rural del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, este vehículo estaría implicado en la desaparición de Jesús Trujillo Pacheco, su yerno Carlos Alberto Bernáldez y Francisco Javier Sánchez Avendaño, quienes fueron presuntamente privados de la libertad el pasado 8 de septiembre en el tramo entre Texistepec y Sayula.

Las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para determinar la posible participación de la camioneta en estos hechos y para dar con el paradero de los empresarios porteños. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hallazgo.

