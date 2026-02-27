Paciente Va a Doctor por Dolor de Vesícula y Muere en Edomex; El Medicamento Estaba Caducado

Un paciente murió luego de acudir a una revisión médica por un dolor de vesícula a una clínica privada ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; autoridades detienen al médico responsable.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Carlos “N”, de profesión doctor, es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio de una víctima de la cual estaba a cargo.

Este sujeto fue detenido por elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, luego de que la víctima acudiera a una clínica médica particular, ubicada en este municipio, debido a que presentaba malestar y dolor en la vesícula

Las autoridades refirieron que el 22 de febrero el paciente fue intervenido quirúrgicamente por el presunto responsable. Sin embargo, un día después el paciente presentó complicaciones de salud y murió en la clínica Arcángel Gabriel.

¿Qué pasó con el paciente durante el tratamiento?

En las investigaciones refieren que ese mismo día un familiar de la víctima se percató de que, al parecer, “las soluciones y medicamentos suministrados estaban caducados”.

Solicitó apoyo a la Policía Municipal, quien detuvo a José Carlos “N” y lo puso a disposición ante el Ministerio Público

Ahora bien, el dictamen de necropsia concluyó que la víctima habría fallecido a causa de una tromboembolia pulmonar.

No obstante, se indagan los señalamientos de supuesto suministro de medicamentos caducos

Por esta razón, el agente del Ministerio Público recabó las pruebas necesarias para ejercitar acción penal en su contra, por lo que fue detenido e ingresado al Penal de Nezahualcóyotl. En tanto, la clínica Arcángel Gabriel fue asegurada luego de una inspección sanitaria.

