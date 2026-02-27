Caso Bulmaro Herrera: Trailero Desaparece durante Bloqueos por Caída de 'El Mencho' en Veracruz

El trailero Bulmaro Herrera Bandala desapareció durante los bloqueos carreteros que se registraron en Veracruz, luego de la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sus familiares piden ayuda para localizarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, la última vez que se supo del operador fue el domingo 22 de febrero en inmediaciones de la carretera Álamo-Tihuatlán, provenía de Álamo y se dirigía al municipio de Martínez de la Torre.

Luego de no saber nada sobre Bulmaro y ver que el Torton Dina color verde que manejaba fue incendiado, sus familiares pidieron ayuda a las autoridades. Por ello, se emitió la ficha de búsqueda con el 26/CI 0153U-26ZN, la cual hasta la fecha sigue activa.

¿Quién es Bulmaro Herrera Bandala?

El trailero Bulmaro Herrera Bandala tiene 51 años de edad y es originario de Martínez de la Torre, Veracruz, una región de Nautla al oriente de México. La ficha de búsqueda señala que tiene ojos verdes y piel blanca. Además, su cabello es cano, largo y rizado.

Su seña particular se ubica en su rostro, se trata de una protuberancia en el pómulo izquierdo a la altura de la nariz.

La última vez que se le vio fue el 22 de febrero de 2026, refiere el documento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Video: FGE Investiga Desaparición de Camionero Bulmaro Herrera en Álamo Veracruz

¿Hay avances en la investigación?

El caso del trailero Bulmaro Herrera Bandala, desaparecido en Veracruz, está bajo la mira de las autoridades. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este viernes sobre esta desaparición ocurrida durante los hechos violentos que desató el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió el líder de la organización criminal con mayor presencia en el país.

Hay un caso reportado de un chofer que los estamos buscando junto con todas las instituciones de seguridad, dijo en conferencia de prensa

Asimismo, la mandataria refirió que investigan si fue bajado de su camión:

Es parte de la investigación, pero es muy probable, indicó

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, informó que desde este lunes 23 de febrero se inició una carpeta de investigación (TXP/FIM/FEADPD/011/2026), por la desaparición de Bulmaro Herrera Bandala.

Por hechos acontecidos en el trayecto de la carretera Álamo-Tihuatlán, Veracruz; ya que se desconoce el paradero de la víctima desde el día 22 de los corrientes

También informó que se ordenó la investigación de los hechos, se aplicaron los protocolos correspondientes y se han generado acciones de búsqueda por el personal Ministerial en participación conjunta con un familiar directo de la víctima.

Esta institución reitera su compromiso con las víctimas y la procuración de justicia, por lo que se dará continuidad a las tareas de investigación y búsqueda para la localización de esta víctima

