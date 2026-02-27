¿Qué Pasó en Tecámac Hoy? Reportan Fuerte Incendio en Inmediaciones de la México-Pachuca

Un fuerte incendio en el municipio de Tecámac, Estado de México, puso alerta a las autoridades; la enorme columna de humo fue visible desde varios puntos de la entidad, especialmente desde la autopista México-Pachuca.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 39 de la México-Pachuca, cerca de la salida que conduce al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Noticia relacionada: Caso Rubí Patricia Gómez: ¿Quién Era la Madre Buscadora Hallada Muerta en Mazatlán, Sinaloa?

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos captados desde distintos puntos del Estado de México, donde se pudieron observar las enormes columnas de humo.

En otras grabaciones se ve cuando vecinos de una zona habitacional corren para pedir ayuda a los servicios de emergencia. Algunos automovilistas refieren que el fuego se encuentra en una zona ubicada en la salida a San Jerónimo.

Video: Reportan Incendio en Tecámac, a un Costado de la Carretera México-Pachuca

¿Cómo ocurrió el incendio en Tecámac?

A la zona afectada ya se dirigen Bomberos y personal de Protección Civil municipales para combatir las llamas. Aunque de primer momento se informó que se trataba de una bodega de unicel y otros materiales, las autoridades confirmaron que se quemó un predio usado como tiradero.

En dicho lugar en Rancho San Blas, se depositaba basura, escombros y una gran cantidad de llantas, la combustión de esto último fue lo que provocó las enormes columnas de humo.

El lugar permanece acordonado para permitir las labores de los servicios de emergencia, quienes llevan a cabo las tareas de remoción y enriamiento para evitar que las llamas reaviven. No hay reporte de lesionados.

Historias recomendadas:

EPP

