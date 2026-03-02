Sheinbaum Relata Cómo Vivió el Concierto de Shakira; “Un Súper Espectáculo, Muy Bonito”, Dice

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “un súper espectáculo” el concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofreció ayer en un abarrotado Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

La mandataria nacional inició su conferencia de prensa mañanera de hoy, 2 de marzo de 2026, hablando sobre el show de la barranquillera, quien interpretó canciones como La Fuerte, Girl Like Me, Don’t Bother, Acróstico, Monotonía, Soltera, Ojos Así, entre otras.

“¿Qué tal el concierto de ayer? (…) Muy bonito, la verdad”, destacó Sheinbaum.

Vista aérea del Zócalo CDMX durante concierto de Shakira. Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Dónde vio el concierto?

También dio a conocer dónde vio el concierto; contó que siguió un fragmento de la transmisión, pero también se acercó a la ventana de Palacio Nacional para ver un poco del show.

No lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión. Claro que desde aquí se oía todo. Y luego un ratito ahí desde la ventana, para que nadie me viera escondidita ahí.

Incluso hizo la seña de cómo observó el espectáculo desde la ventana. Al ser cuestionada sobre si bailó, la mandataria aceptó: “no llegué a tanto”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que vio el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/TDRhdmZcvU — NMás (@nmas) March 2, 2026

“Muy querida Shakira por las familias mexicanas”

Sheinbaum Pardo además destacó la participación de la gente, a la que calificó “de primerísima”.

Recordó que además del Zócalo capitalino, también había gente en la Alameda y en el Monumento a la Revolución, donde se contabilizó la presencia de 400 mil personas.

“La verdad un súper espectáculo. Muy bonito (…) Muy querida Shakira por las familias mexicanas”, sostuvo.

La presidenta agradeció a la colombiana por su concierto en la Plaza de la Constitución, que logró una cifra récord para un espectáculo musical en la principal plaza pública del país.

Primero pues agradecer a Shakira, ¿no? El concierto, la verdad. A la gente sobre todo. De primera el comportamiento de la gente cuando viene a los conciertos (se reunieron) 400 mil personas.

“Pero vean a la gente contenta, feliz. Entonces, eso es México. Eso es México, la calidez, la alegría, el amor, el deseo de vivir y la maravilla de los conciertos gratuitos”, dijo.

