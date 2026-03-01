SSC Asegura Envases de Perfume, Cervezas y Paraguas en Concierto de Shakira en el Zócalo

Una gran fiesta se vivió en el corazón del país, pero detrás del escenario también hubo un despliegue estratégico para garantizar que la noche transcurriera sin contratiempos. El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México contó con un operativo especial de seguridad y monitoreo permanente por parte de las autoridades capitalinas.

Desde la sala de situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México mantienen vigilancia en tiempo real y darán seguimiento al evento hasta que la última persona abandone la zona.

Así Se Ve Desde el Aire el Concierto de Shakira en Zócalo de la CDMX

En calles aledañas al primer cuadro, policías capitalinos realizan un despliegue operativo para resguardar a las y los asistentes, con presencia estratégica en accesos y puntos de mayor concentración.

Retiran objetos prohibidos

Como parte del dispositivo y derivado de filtros de revisión aleatoria instalados en los accesos, oficiales retiraron objetos prohibidos como botellas con bebidas alcohólicas, latas de cerveza, desodorantes en aerosol, envases de perfume, botellas de vidrio y paraguas.

Estos son algunos objetos retirados en concierto de Shakira. Foto: SSC-CDMX

El operativo permanecerá activo hasta la conclusión del concierto y el desaforo total del Zócalo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes disfrutan este espectáculo masivo.

