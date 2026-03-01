Concierto de Shakira en el Zócalo en VIVO: Euforia, Canciones y Fans
La Ciudad de México ultima detalles para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo en el Zócalo. Autoridades despliegan un amplio operativo de seguridad ante la alta afluencia esperada.
La cuenta regresiva para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo ya comenzó. Este sábado 28 de febrero continúan las labores de instalación y montaje del escenario que recibirá a miles de fans en el corazón de la capital del país.
De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, los trabajos avanzan conforme al calendario establecido y se realizan bajo estrictos protocolos para garantizar que el evento se lleve a cabo con las condiciones necesarias de seguridad, logística y organización.
El espectáculo está programado para este domingo 1 de marzo y dará inicio a las 20:00 horas. El acceso será completamente libre, por lo que se espera una asistencia masiva. Ante ello, las autoridades recomiendan a las y los asistentes llegar con anticipación, planear sus traslados y prever posibles cortes a la circulación, así como ajustes en las rutas de acceso en el primer cuadro de la ciudad.
Para resguardar el orden durante el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo especial con 3 mil 800 elementos de distintas áreas, entre ellas Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, además de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.
El despliegue contará con el apoyo de 47 vehículos oficiales, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, con el objetivo de atender cualquier eventualidad antes, durante y después del concierto.
Empieza la euforia
La euforia ya se siente entre los seguidores de la intérprete colombiana, quienes se preparan para corear en vivo sus grandes éxitos en una de las plazas públicas más emblemáticas del país.
19:08 Horas. Aspectos del Concierto de Shakira en el Zócalo capitalino
18:27 Horas. Aspectos en el Zócalo capitalino a horas de iniciar el concierto de Shakira
17:58 Horas. Fans de Shakira
17:42 Horas. Fans abarrotan el Zócalo capitalino
17:37 Horas. "Esta noche prometo darles todo": Shakira manda efusivo mensaje a sus fans
Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.— Shakira (@shakira) March 1, 2026
Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.
Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV
17:21 Horas. Ubica las zonas donde se encuentran las pantallas gigantes para disfrutar el concierto de Shakira.
17:10 Horas. ¿Lloverá Durante el Concierto de Shakira?
17:06 Horas. Revisa la lista de objetos no permitidos, recomendaciones de seguridad y las rutas de acceso para que llegues sin contratiempos. ¿Qué Sí y Qué No Llevar al Concierto de Shakira en Zócalo CDMX?
17:00 Horas En todas las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, personal de la SSC realiza labores de orientación a los asistentes al concierto de Shakira.
14:00 Horas. Fans se quedan a dormir en el Zócalo para ver hoy a Shakira
