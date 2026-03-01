Concierto de Shakira en el Zócalo en VIVO: Euforia, Canciones y Fans

La cuenta regresiva para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo ya comenzó. Este sábado 28 de febrero continúan las labores de instalación y montaje del escenario que recibirá a miles de fans en el corazón de la capital del país.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, los trabajos avanzan conforme al calendario establecido y se realizan bajo estrictos protocolos para garantizar que el evento se lleve a cabo con las condiciones necesarias de seguridad, logística y organización.

Cientos de Fans Acamparon en el Zócalo para Disfrutar del Concierto Gratuito de Shakira

El espectáculo está programado para este domingo 1 de marzo y dará inicio a las 20:00 horas. El acceso será completamente libre, por lo que se espera una asistencia masiva. Ante ello, las autoridades recomiendan a las y los asistentes llegar con anticipación, planear sus traslados y prever posibles cortes a la circulación, así como ajustes en las rutas de acceso en el primer cuadro de la ciudad.

Para resguardar el orden durante el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo especial con 3 mil 800 elementos de distintas áreas, entre ellas Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, además de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

El despliegue contará con el apoyo de 47 vehículos oficiales, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, con el objetivo de atender cualquier eventualidad antes, durante y después del concierto.

Empieza la euforia

La euforia ya se siente entre los seguidores de la intérprete colombiana, quienes se preparan para corear en vivo sus grandes éxitos en una de las plazas públicas más emblemáticas del país.

19:08 Horas. Aspectos del Concierto de Shakira en el Zócalo capitalino

18:27 Horas. Aspectos en el Zócalo capitalino a horas de iniciar el concierto de Shakira

Concierto de Shakira. Foto: Gobierno de la CDMX

Concierto en CDMX. Foto: Gobierno de la CDMX

17:58 Horas. Fans de Shakira

17:42 Horas. Fans abarrotan el Zócalo capitalino

Fans de Shakira hoy. Foto: Cuartoscuro

17:37 Horas. "Esta noche prometo darles todo": Shakira manda efusivo mensaje a sus fans

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV — Shakira (@shakira) March 1, 2026

17:21 Horas. Ubica las zonas donde se encuentran las pantallas gigantes para disfrutar el concierto de Shakira.

17:10 Horas. ¿Lloverá Durante el Concierto de Shakira?

17:06 Horas. Revisa la lista de objetos no permitidos, recomendaciones de seguridad y las rutas de acceso para que llegues sin contratiempos. ¿Qué Sí y Qué No Llevar al Concierto de Shakira en Zócalo CDMX?

Objetos que no puedes llevar al concierto. Foto: SSC

17:00 Horas En todas las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, personal de la SSC realiza labores de orientación a los asistentes al concierto de Shakira.

14:00 Horas. Fans se quedan a dormir en el Zócalo para ver hoy a Shakira

