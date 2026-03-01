¿Cuánto Dura el Concierto de Shakira en Zócalo de CDMX 2026? Horarios y Rutas de Salida

Miles de personas se darán cita este domingo 1 de marzo 2026 en la Plaza de la Constitución. El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México se proyecta como el evento que romperá récords de asistencia a este tipo de presentaciones. Si tú acudirás a disfrutar del show y quieres planear tu día, te contamos cuánto dura, los horario de inicio y fin, así como las rutas que puedes tomar para la entrada y la salida.

Al ser una esperada presentación, luego de las cifras alcanzadas en el Estadio GNP Seguros, son varias las previsiones que sabemos que quieres tomar. Por ello, enn notas previas te hemos compartido información como que se emitió ley seca para hoy.

¿Cuánto dura el concierto de Shakira en Zócalo de CDMX 2026?

Hasta el momento, no se ha confirmado por parte del Gobierno de la Ciudad de México una duración especial para la presentación de la colombiana en el Centro Histórico capitalino, pero se anunció el concierto como parte del tour 'Las Mujeres Ya No Lloran', el cual ha seguido el mismo setlist, con algunas excepciones, como fue el viernes 27 de febrero, cuando en el cierre de su residencia en el antiguo Foro Sol cantó "¡Dónde Estás Corazón?" por primera vez desde 2018.

Se espera que la duración de este evento sea de alrededor de 2 horas con 30 minutos, pero debido a las interacciones con el público y la integración de temas no incluidos en la gira, puede que el tiempo se extienda a 3 horas, por lo que te reconmendamos tomar previsiones.

Posible setlist

La fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don't Bother

Acróstico

Copa vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don't Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Ciega, sordomuda / El Jefe

Suerte (Whenever, Wherever)

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

¿A qué hora empieza y termina el concierto de Shakira en el Zócalo?

El concierto de Shakira este domingo 1 de marzo 2026 esta anunciado para iniciar a las 20:00 horas y, si inicia con puntualidad, terminaría alrededor de las 22:30 horas.

No obstante, al no haber un programa fijo dado a conocer por las autoridades, la hora en la que termina el concierto podría extenderse hasta pasadas las 23:00 horas.

¿Cuáles son las rutas de acceso y salida para el concierto de hoy?

Si vas a acudir al evento en el Zócalo en coche particular, te recomendamos ingresar por avenidas como:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Izazaga

20 de noviembre

Isabel la Católica

Fray Servando Teresa de Mier

Sin embargo, debes mantenerte atento a las indicaciones que den las autoridades sobre cierres —que te daremos a conocer en N+—, así como salir con tiempo, para conseguir un espacio de estacionamiento y evitar tránsito lento.

En caso de que prefieras el transporte público para llegar, puedes hacer uso de Metro, Metrobús y Trolebús. No obstante, debes de saber que habá suspensión de servicio en algunas estaciones que conectan con el primr cuador de la ciudad, para permitir la circulación de peatones.

La suspensión en estaciones de distintas líneas de Metrobús iniciará a las 15:00 horas y está programada en el siguiente orden:

Línea 3: Cierre de las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 7: las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Línea 4: Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

En Metro, puedes ingresar al Zócalo a través de las siguientes estaciones:

Allende (Línea 2)

Pino Suárez (Línea 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8)

Para el momento de la salida, una vez que termine el concierto, el Metrobús anunció que extiende su horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

La tarifa será la regular de 6 pesos y puede ser cubierta con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología de NFC.

El Metro también ampliará su tiempo de servicio: las Líneas 1, 2 y 9 cerrarán una hora más tarde, hasta la 01:00 del lunes 2 de marzo para brindar apoyo a las personas que asistan al concierto de Shakira en el Zócalo. Estos son los horarios de apertura y cierre este 1 de marzo:

Línea 1: Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

Línea 2: Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

Línea 3: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 4: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 5: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 6: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 7: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 9: Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

Línea A: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea B: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Línea 12: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Te recordamos que se contemplan espectadores en el cuadro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de Av. Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, por lo que las condiciones viales se verán afectadas.

