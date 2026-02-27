Shakira en el Zócalo 2026: ¿Cómo Fue Su Primer Concierto Gratuito en México en 2007?

Este 1 de marzo Shakira ofrecerá un espectáculo en el Zócalo que promete cimbrar a la capital entera. En honor a este concierto recordamos el primer concierto gratuito que ofreció la colombiana en la Plaza de la Constitución, el 27 de mayo del 2007, cuando la Ciudad de México aún se llamaba Distrito Federal.

En aquella ocasión, Shakira rompió un récord de asistencia al convocar a más de 200 mil fans.

rompió un récord de asistencia al convocar a más de 200 mil fans. Decenas de fanáticos acamparon desde días antes para ver a la colombiana y muchos más fueron expulsados de la plancha del Zócalo entre golpes, empujones y crisis nerviosas.

“Cuando empezaron los conciertos en el Zócalo todo esto era llano”

Muchos recordarán el episodio de El Chavo del 8 donde Don Ramón afirmaba que empezó a jugar futbol americano siendo muy joven “en el llano”. A lo que El Chavo respondió: “Así qué chiste, toda la ciudad era llano”.

Esta misma sensación daban todavía los conciertos masivos en el Distrito Federal en la década de los dos mil. En aquel momento, el público aún se estaba acostumbrando a las visitas de grandes figuras internacionales y el Foro Sol apenas lleva diez años con aquel nombre.

En 2007, los conciertos gratuitos del Zócalo aún no se habían consolidado como una tradición en la cartelera cultural de la capital. Además, aunque ya existían festivales como el Vive Latino, la infraestructura para espectáculos masivos en el país no era tan robusta como lo es en 2026.

En ese contexto, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, se anunció un concierto de Shakira en la Plaza de la Constitución. Desde su primera presentación en México, en noviembre del 1996 en el Auditorio Nacional, la colombiana había visitado en varias ocasiones el país, pero no había ofrecido un espectáculo de este tipo.

El día en que Shakira convocó a 210 mil personas en el Zócalo

A medida que se acercaba el domingo 28 de mayo, la capital comenzó a perder la cabeza por la visita de Shakira, quien entonces estaba por terminar la gira Tour Fijación Oral, ligada a los dos álbumes lanzados en 2005, en inglés y español. El sencillo “La tortura”, en colaboración con Alejandro Sanz, ya había cumplido dos años de su lanzamiento, pero aún sonaba en las estaciones de radio.

Días antes del concierto, fanáticos de Shakira comenzaron a acampar en la plancha del Zócalo, con la esperanza de ver a la colombiana a corta distancia. Las pantallas colocadas a gran distancia de la Plaza de la Constitución aún no eran una norma, por lo que muchos asistentes buscaban a toda costa ubicarse lo más cerca del escenario.

La situación no mejoró el domingo: cientos de personas comenzaron a llegar desde la madrugada. A diferencia de los operativos actuales, que seccionan el ingreso al Zócalo y al Centro Histórico para prevenir aglomeraciones, en aquel tiempo los asistentes llegaban de forma desordenada.

Esto llevó a que pocas horas antes del concierto, en medio de lluvias, comenzaran los empujones y los golpes cerca del escenario. En la crónica de aquel concierto Reforma mencionó que al menos 60 personas fueron atendidas por paramédicos y cientos tuvieron que salir de la multitud.

Quienes acamparon desde el sábado y los que llegaron en la madrugada del domingo han tenido que soportar empujones, golpes y la decisión de los integrantes de seguridad de no permitirles la saluda por las vallas cercanas al escenario.

A pesar de las aglomeraciones, Shakira ofreció un concierto memorable. Temas como “Antología” y “Inevitable” fueron coreados por todos los presentes en el Zócalo y las calles aledañas, a pesar de la lluvia y los empujones.

Shakira convocó a 210 mil personas en el Zócalo el 27 de mayo del 2007. Foto: Cuartoscuro

A mitad del concierto, Shakira recibió un reconocimiento por parte de la actriz Mariagna Pratts, quien era entonces primera dama de la capital. La esposa de Marcelo Ebrard interrurmpió brevemente el concierto para la ceremonia. Ante su público, la colombiana declaró:

Me he alimentado de ustedes y me voy con el corazón lleno.

Shakira congregó en el Zócalo a 210 mil asistentes e impuso un récord de asistencia que no sería abatido por varios años. Antes de este espectáculo, el récord de asistentes en la Plaza de la Constitución lo ostentaba Café Tacvba que había juntado a 170 mil fanáticos en 2005.

