¿A Qué Hora Es el Concierto de Shakira en Zócalo CDMX? Horario del Show este 1 de Marzo 2026
N+
Shakira hará vibrar a miles de fans con un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México; aquí te informamos a qué hora comenzará el show y te damos más detalles
COMPARTE:
La cantante y compositora colombiana Shakira, reconocida internacionalmente por sus múltiples éxitos, estará este domingo 1 de marzo de 2026 frente a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), quienes podrán disfrutar del concierto gratuito de la intérprete de Hips Don't Lie.
Se trata del segundo show de la artista en la Plaza de la Constitución, la plaza pública más importante de México, por lo que si deseas acudir, aquí te contamos a qué hora empezará la presentación, así como la lista de objetos que sí puedes llevar al evento. ¡Toma nota!
Noticia relacionada: Shakira en Zócalo CDMX: Calles Cerradas y Vías Alternas por Concierto Gratis de la Colombiana.
Shakira llega nuevamente al Zócalo CDMX
La barranquillera sorprendió a sus fans en México el pasado 20 de febrero, cuando publicó en Instagram un video en el que anunció su concierto en el corazón de la CDMX, en el emblemático Zócalo capitalino.
¿Pero sabías que no será su primer show en este sitio? En 2007, la cantautora se presentó ante 210 mil personas, por lo que ahora se prevé que reúna a más fans en el Centro Histórico de la capital mexicana.
¿A qué hora es el concierto?
El concierto de Shakira, intérprete de Ojos así y quien ha tenido grandes colaboraciones con diversos artistas, comenzará a las 20:00 horas el domingo 1 de marzo.
Sin embargo, las autoridades pidieron a los asistentes tomar precauciones y llegar con antelación. Asimismo, ante las afectaciones viales que se prevén en los alrededores, señalaron algunas de las alternativas viales para planear rutas:
- Eje 1 Norte
- Avenida Insurgentes
- Eje 1 Oriente
- Lorenzo Boturini
- Dr. Claudio Bernard
- Avenida Chapultepec
Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de México indicó que se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda hasta el Monumento a la Revolución para poder ver el concierto.
Noticia relacionada: Cambian Horarios del Metro CDMX por Concierto de Shakira en Zócalo: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?
¿Qué objetos sí se pueden llevar al concierto?
Adicionalmente, las autoridades dieron a conocer cuáles objetos sí se pueden llevar y cuáles no al concierto de Shakira:
Objetos permitidos:
- Bolsa de mano / cangurera
- Celulares
- Binoculares
- Impermeables / chamarras
- Zapatos / tenis cómodos
- Baterías externas para cargar el celular
Objetos no permitidos:
- Bolsas voluminosas
- Objetos punzocortantes
- Latas
- Bebidas alcohólicas
- Hieleras
- Aerosoles
- Rayos láser
- Envases de vidrio
- Drones
- Pirotecnia
Además, informaron que no se permitirá el ingreso de animales de compañía.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Alertan por un Grupo de Personas que Drogan a Adultos Mayores para Robarles su Pensión en Colima
- "Es un Foco de Infección": Crecen Reportes de Ratas en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco
- Un Millón de Perros y Gatos en la Calle: Refugios en CDMX Operan sin Padrón ni Apoyo Oficial
Con información de N+.
spb