¿A Qué Hora Es el Concierto de Shakira en Zócalo CDMX? Horario del Show este 1 de Marzo 2026

La cantante y compositora colombiana Shakira, reconocida internacionalmente por sus múltiples éxitos, estará este domingo 1 de marzo de 2026 frente a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), quienes podrán disfrutar del concierto gratuito de la intérprete de Hips Don't Lie.

Se trata del segundo show de la artista en la Plaza de la Constitución, la plaza pública más importante de México, por lo que si deseas acudir, aquí te contamos a qué hora empezará la presentación, así como la lista de objetos que sí puedes llevar al evento. ¡Toma nota!

Shakira llega nuevamente al Zócalo CDMX

La barranquillera sorprendió a sus fans en México el pasado 20 de febrero, cuando publicó en Instagram un video en el que anunció su concierto en el corazón de la CDMX, en el emblemático Zócalo capitalino.

¿Pero sabías que no será su primer show en este sitio? En 2007, la cantautora se presentó ante 210 mil personas, por lo que ahora se prevé que reúna a más fans en el Centro Histórico de la capital mexicana.

¿A qué hora es el concierto?

El concierto de Shakira, intérprete de Ojos así y quien ha tenido grandes colaboraciones con diversos artistas, comenzará a las 20:00 horas el domingo 1 de marzo.

Sin embargo, las autoridades pidieron a los asistentes tomar precauciones y llegar con antelación. Asimismo, ante las afectaciones viales que se prevén en los alrededores, señalaron algunas de las alternativas viales para planear rutas:

Eje 1 Norte

Avenida Insurgentes

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de México indicó que se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda hasta el Monumento a la Revolución para poder ver el concierto.

¿Qué objetos sí se pueden llevar al concierto?

Adicionalmente, las autoridades dieron a conocer cuáles objetos sí se pueden llevar y cuáles no al concierto de Shakira:

Objetos permitidos:

Bolsa de mano / cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables / chamarras

Zapatos / tenis cómodos

Baterías externas para cargar el celular

Objetos no permitidos:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Además, informaron que no se permitirá el ingreso de animales de compañía.

