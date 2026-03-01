Pronóstico del Clima en CDMX Hoy Domingo 1 de Marzo: ¿Lloverá Durante el Concierto de Shakira?.

El clima en la Ciudad de México este domingo 1 de marzo se caracterizará por ambiente templado a cálido durante el día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y en N+ te contamos cómo estará el tiempo y si lloverá en el concierto de Shakira que se realizará en el Zócalo.

Para este domingo, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 28 grados Celsius en la mayoría de las alcaldías.

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la jornada y ambiente estable, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero alcanzarán hasta 28 grados, mientras que Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán prevén máximas de 27 grados.

En contraste, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan registrarán valores más moderados, con máximas de entre 24 y 25 grados.

¿Cómo amanece la capital?

Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan temperaturas mínimas de entre 5 y 11 grados.

Tlalpan marcará la mínima más baja, con 5 grados, seguida de Milpa Alta con 6 grados; en el resto de la capital las mínimas se ubicarán entre 9 y 11 grados.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante el contraste térmico entre la mañana y la tarde.

¿Lloverá en el concierto de Shakira?

El pronóstico del clima durante el concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, prevé que las condiciones meteorológicas serán favorables para el desarrollo del evento.

De acuerdo con el pronóstico climático para la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con ambiente templado durante el día y sin condiciones propicias para precipitaciones significativas en la capital mexicana.

Estas condiciones sugieren que no habrá lluvia durante la tarde y noche, horas en las que está programado el concierto en el Zócalo. El ambiente será estable, con vientos ligeros y sin frentes fríos o sistemas de tormenta que se desplacen sobre el valle de México durante el evento.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas recomiendan a los asistentes estar atentos a los avisos oficiales y tomar previsiones básicas ante cambios locales de clima, dada la variabilidad típica al caer la tarde en la capital.

