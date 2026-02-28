El Arzobispado de Guadalajara Admite Falta de Prudencia de Sacerdote en Cartas a “Menchito”

La Iglesia Católica en Jalisco ha roto el silencio ante la reciente polémica que vincula a uno de sus clérigos con el entorno del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de un comunicado oficial emitido este 28 de febrero de 2026, el Arzobispado de Guadalajara aclaró su postura respecto a las cartas enviadas a una jueza de Estados Unidos por el padre José Dolores Aguayo González, el "padre Lolo" a favor de Rubén Oseguera González, conocido como "El Menchito", hijo del que fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”.

‘El Menchito’: ¿Quién es Rubén Oseguera González y de Qué se le Acusa?

También se refirió a la correspondencia que el sacerdote mantenía con “El Menchito”. La institución religiosa explicó que la correspondencia se generó a solicitud directa de la familia de Oseguera González, y que era solo un apoyo de carácter espiritual y pastoral.

De índole religiosa

Según el documento emitido por la Oficina de Prensa y Comunicación Social, la ayuda prestada fue de índole religiosa y no debe, bajo ninguna circunstancia, interferir con el cumplimiento de la justicia ni con los procesos legales que enfrenta el señalado, incluyendo las misivas enviadas a la jueza Berly A. Howell.

En EUA, Dan Cadena Perpetua a 'El Menchito' e Imponen Multa Millonaria

Sin embargo, el Arzobispado fue crítico con el actuar del clérigo, señalando que faltó prudencia y sensatez de parte del padre Aguayo González. La institución subrayó que, dadas las características de la relación y el perfil del personaje involucrado, el sacerdote "el sacerdote debió abordar antes este asunto con quien debería haberlo hecho".

Finalmente, la arquidiócesis manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades correspondientes en caso de que se requiera su participación oficial en las investigaciones.

Historias recomendadas:

FGR Detiene a Contador Personal de Emilio Lozoya, ex Director de Pemex

Abaten a Uno de los Reos Fugados del Reclusorio Vallarta; Restan 17 Prófugos por Recapturar