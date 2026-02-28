FGR Detiene a Contador Personal de Emilio Lozoya, ex Director de Pemex

Jorge Yáñez Polo, contador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue detenido por la fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las indagatorias, durante años Jorge Yáñez fue una figura clave en la administración de las finanzas personales y empresariales del matrimonio Lozoya-Eckes.

Su cercanía quedó documentada a través del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario y que habría sido utilizado para llevar la contabilidad privada de la pareja, además de gestionar operaciones vinculadas a diversas compañías.

Los delitos se habrían llevado a cabo entre 2014 y 2018

De acuerdo con las imputaciones en su contra, los hechos se habrían cometido entre 2014 y 2018, periodo correspondiente al sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En esos años, Yáñez Polo presuntamente evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivado de ingresos no reportados ante la autoridad fiscal.

Las investigaciones también señalan que Yáñez Polo fungió como apoderado de Yacani, empresa vinculada a Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, de la cual fue administradora. Dicha compañía ha sido relacionada con presuntas triangulaciones de recursos en los casos Odebrecht y Altos Hornos de México, dos de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en México.

Además, Jorge Yáñez Polo aparece como accionista de al menos 19 empresas, en una de las cuales desempeña funciones como órgano de vigilancia y apoderado legal, lo que refuerza su papel como operador financiero con amplias facultades administrativas y de representación.

El caso se suma a la red de investigaciones derivadas de las acusaciones contra Lozoya Austin, que han expuesto un complejo entramado de empresas, intermediarios y presuntas irregularidades fiscales y financieras. Las autoridades continúan integrando los expedientes para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

