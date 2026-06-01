Selección de Sudáfrica Ya Viaja a México Tras Resolver Problemas de Visas

Los "Bafana Bafana" tomaron un vuelo chárter y a su llegada al país se concentrarán en Pachuca, rumbo a su último partido de preparación que será ante Jamaica

SudádricaFoto: SAFA.

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¡Sudáfrica rumbo a México! Los Bafana Bafana superan problemas de visas y viajan hoy para su último amistoso ante Jamaica antes del Mundial 2026.

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