Selección de Sudáfrica Ya Viaja a México Tras Resolver Problemas de Visas

La Selección de Sudáfrica viaja a México este lunes 1 de junio para participar en el Mundial 2026, después de que fueron tramitadas las visas de todos sus jugadores, informó la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA).

Los "Bafana Bafana" despegaron hacia Norteamérica la mañana de este lunes, tiempo del centro de México, aunque cuatro integrantes del cuerpo técnico no contaban con el documento.

Medios locales señalaron que los próximos rivales de la Selección Mexicana salieron en un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo, la capital del país africano.

En un video publicado por la Selección Sudafricana, se ve cómo los futbolistas y parte del cuerpo técnico abordaron la aeronave. El post compartido en X confirmó que los seleccionados ya se dirigen a suelo mexicano.

La SAFA convocó a una reunión de emergencia ayer 31 de mayo, debido a que no todos los jugadores tenían visas para acceder a Estados Unidos. De ahí que pidieron el apoyo de autoridades deportivas y del Consulado estadounidense para resolver la situación.

El caso provocó un escándalo nacional, pues surgió de última hora, cuando los jugadores ya estaban listos para emprender el viaje.

Gayton McKenzie, ministro de Deportes, calificó de "vergonzosa" y de "extremadamente injusta con los jugadores" la situación, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Bafana Bafana update following SAFA Emergency Committee Meeting https://t.co/AbEvDamSEx — SAFA.net (@SAFA_net) June 1, 2026

"He informado a la SAFA de que necesito un informe y que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están haciendo quedar como tontos", señaló.

Ahora se espera que las visas pendientes sean obtenidas este mismo lunes.

"Durante la reunión se informó que las únicas visas pendientes corresponden a cuatro integrantes de la concentración, aunque SAFA trabaja estrechamente con las autoridades competentes para garantizar que ellos también puedan abordar el vuelo con destino a Norteamérica", se indicó.

Asimismo, la federación creó un equipo especial para atender problemas "administrativos" con la selección durante el torneo internacional de la FIFA que iniciará el 11 de junio, y que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

"Este comité está integrado por el jefe de delegación de Bafana Bafana, David Molwantwa; el presidente del Comité de Finanzas de SAFA, Mxolisi Sibam; y el gerente del equipo, Vincent Tseka", se informó.

¿Cuál es la agenda de Sudáfrica en México?

Se prevé que los "Bafana Bafana" lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el martes 2 de junio y se trasladen al hotel Camino Real en Pachuca, donde tendrán su concentración.

Este fin de semana, fueron instaladas vallas al exterior del centro de alojamiento para controlar el acceso y mantener la privacidad del equipo, según reportes locales.

Para el viernes 5 de junio, el combinado sudafricano se enfrentará a Jamaica en un partido amistoso en el Estadio Hidalgo. Será el último juego de preparación de los dirigidos por el belga Hugo Broos, rumbo al encuentro inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

"Aunque los retrasos en la emisión de visas provocaron que el equipo perdiera un valioso día de viaje y preparación, SAFA considera que la situación ya ha sido resuelta en gran medida y que los planes de la selección para el Mundial siguen firmemente encaminados", añadió el boletín.

La SAFA se disculpó con la afición por el retraso del equipo y agradeció las gestiones de autoridades estadounidenses.

Sudáfrica forma parte del Grupo A, junto con México, la República Checa (a la que se enfrentará el 18 de junio en la ciudad estadounidense de Atlanta) y Corea del Sur (contra la que jugará el 24 de junio en la ciudad mexicana de Monterrey).

Con información de EFE

ASJ