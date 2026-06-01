Precio del Dólar Hoy Lunes 1 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarFoto: Cuartoscuro.

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¿Sabías que el dólar hoy está en 17.35 pesos? Descubre cómo cerró el tipo de cambio y qué significa para el peso mexicano. Mantente informado con las últimas actualizaciones.

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