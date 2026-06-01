Precio del Dólar Hoy Lunes 1 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 1 de junio de 2026 en México es de 17.35 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo pérdidas del 0.14%, a pesar de una caída general del dólar en todo el mundo.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 31 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 29 de mayo de 2026 fue de 17.3401 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 31 de mayo en los 17.35 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio para pagos

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3505 pesos por dólar para este lunes 1 de junio.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 1 de junio, según Banxico, en 17.3213 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 1 de junio de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.30 17.89 BBVA Bancomer 16.39 17.82 Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.80 17.79 Scotiabank 16.80 17.90

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ