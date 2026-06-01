¿Cómo Sacar el RFC? Link y Paso a Paso para Hacer Consulta con CURP en Línea e Inscripción

En México existe una clave única alfanumérica que se utiliza para identificar a personas físicas y empresas con alguna actividad económica: el Registro Federal de Contribuyentes. Y en N+ te decimos cómo puedes sacar el RFC en la oficina virtual y consultarlo con tu CURP.

A diferencia de la Clave Única de Registro a la Población (CURP), el RFC es una clave de naturaleza fiscal administrada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sirve para llevar el registro de tus actividades económicas y pagar impuestos.

En la actualidad el trámite del RFC se puede hacer a través de la oficina virtual del SAT. Este dato fue muy utilizado por los contribuyentes durante el mes de abril, dado que es uno de los requisitos para presentar la Declaración Anual 2026.

¿Cómo Sacar el RFC en Línea? Paso a Paso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el SAT lanzaron una guía disponible a consulta en línea en la que explican cómo se puede hacer el trámite del RFC a través de la Oficina Virtual del Servicio de Administración Tributaria.

A continuación se enlistan los pasos que se deben seguir para obtener el RFC en línea

Haz una cita en el portal de citas del SAT

Selecciona "Inscripción al Padrón de Contribuyentes Personas Físicas y Captura tu CURP, nombre completo y correo electrónico".

Da clic en alguna de las siguientes opciones:

*Oficina Virtual Inscripción Personas Físicas Ingresos por Salarios

*Oficina Virtual Inscripción Personas Físicas sin Obligaciones Fiscales

Agrega Entidad Federativa y en Módulo selecciona la opción "Oficina virtual".

Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario y genera tu cita.

Ingresa el Token enviado a tu correo electrónico y da clic en "confirmar"

Recibirás en tu correo electrónico "avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita en la Oficina Virtual.

El SAT recomienda que antes del día y fecha que te fue asignado en la Oficina Virtual, envíes al correo "oficina.virtual@sat.gob.mx" o en la sección Consultar/gestionar cita" agregues la siguiente información:

CURP

Comprobante de domicilio en México (antigüedad no menor a 4 meses)

Identificación oficial vigente del contribuyente

Formato de Inscripción al RFC a través de la oficina virtual (FOV-1)

Pero, ojo, porque ya sea vía correo electrónico o directamente en la oficina virtual del SAT, los documentos deben enviarse digitalizados en formato PDF a color y con un peso que no exceda los 4 MB por cada uno de los archivos.

Cómo Llenar el Formato de Inscripción al Registro Federal al Contribuyente (FOV-1)

CURP: En dicho campo de coloca el CURP vigente a 18 posiciones

Nombre: Anota tus nombres tal cual aparecen en el acta de nacimiento

Agrega el Tipo de Solicitud de Inscripción

* Mexicanos que viven en el extranjero con obligaciones fiscales en México.

* Inscripción en el Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

* Sin obligaciones fiscales

Fecha de Cita: Debes colocar la fecha de tu cita para inscripción al RFC

Características del domicilio: (si es casa habitación, oficina administrativa, finca, otro)

Firma del Contribuyente: debe ser firmada con tinta azul por el nuevo contribuyente.

Ten en cuenta que el formato antes descrito lo puedes rellenar en mayúsculas o minúsculas, a computadora o a mano con tinta azul.

No te olvides de atentar a tu sesión virtual, según las instrucciones del correo electrónico de confirmación de cita y da la información que te solicite el personal que atenderá el trámite.

Al finalizar el trámite, en caso de que hayas cumplido con los requisitos, recibirás por correo electrónico el Acusa Único de Inscripción al RFC y Constancia de Situación Fiscal.

Cómo Consultar el RFC con CURP en Link del SAT

Ahora bien, si ya cuentas con RFC vigente y lo que deseas hacer es una consulta en línea, lo que debes saber es que se puede descargar e imprimir. Sigue los siguientes pasos y obtén el RFC en segundos.

Entra la página del SAT y la SHCP para Consulta del RFC: https://www54.sat.gob.mx/curp/Consult Ingresa los siguientes datos:

CURP

Año de inscripción

Entidad Federativa

Teléfono (a 10 dígitos)

Código Postal

Responde si eres empleado

Agrega el Captcha de la imagen

Da clic en "Consultar"

¿Cómo diferenciar el RFC del CURP?

Tal como te adelantamos. Ambas son claves alfanuméricas para residentes y ciudadanos mexicanos, sin embargo el CURP se asigna al nacer, mientras que el RFC contiene una homoclave que se genera cuando te inscribes ante el SAT.

En el caso de las personas físicas el RFC consta de 13 dígitos (4 letras, 6 números y 3 dígitos alfanuméricos homoclave), mientras que el de las personas morales consta de 12 dígitos (3 letras, 6 números y 3 dígitos alfanuméricos).

SARR