¿Qué Significa "Presenta FED" en el SAT? El Requisito Indispensable para Solicitud de Devolución

Durante el mes de abril 2026, los contribuyentes en México deben realizar su Declaración Anual y aquellos que ya la hicieron se han encontrado con una nueva duda: qué significa "Presenta FED" en el SAT. Por ello, acá te explicamos qué es este nuevo proceso habilitado en el estatus de la solicitud de devolución de saldo a favor.

En caso de que ya hayas rendido cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y éste te tenga que regresar dinero por tus impuestos, en notas previas te decimos cuánto tiempo se tarda la devolución en 2026 y el link para revisar el estatus de tu devolución.

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¿Qué es presentar FED en el SAT?

En la plataforma para revisar el estatus de la devolución del SAT, se activó un nuevo botón con la leyenda "Presenta FED", el cual ha generado confusión pues no aparecía en años anteriores, y su significado es el de presentar el Formato Electrónico de Devolución (FED).

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Sin embargo los contribuyentes no tienen nada de qué preocuparse, ya que este es solo un acceso rápido para presentar el Formato Electrónico de Devolución, es decir realizar la solicitud manual en caso de que el regreso del saldo a favor sea rechazado.

De esta manera, mientras el estatus de la devolución de saldo a favor se encuentre en proceso de validación del SAT no debes presentar el FED y tienes que esperar hasta que la autoridad fiscal termine con la revisión de tu situación.

¿Por qué el SAT pide presentar el FED?

Si ya presentaste tu Declaración Anual de impuestos en 2026, es importante que sepas que el SAT puede llegar a rechazar la devolución de tu saldo a favor por diferentes motivos. Estas son algunas de las razones por las que debes presentar el FED para hacer la solicitud manual:

Saldo a favor es mayor a $150,000.

Presentar tarde tu declaración.

Solicitar devoluciones de años anteriores.

Cometiste errores en tu declaración.

Cuenta bancaria sin RFC.

Buzón tributario inactivo.

Créditos fiscales.

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¿Qué hacer si mi devolución automática fue rechazada?

En caso de que en los próximos días en tu estatus de devolución de saldo a favor aparezca como rechazada, deberás resolver la razón por la que se declinó y después dar clic en el botón de "Presenta FED" para solicitar una devolución manual de la siguiente manera:

Inicia sesión con tu RFC y e.firma Dirígete a la sección de "Devoluciones y Compensaciones" Elige la opción "Solicitud de Devolución" Selecciona el saldo a favor que quieres recuperar. Rellena el formulario con tus datos y adjunta los documentos requeridos. Envía la solicitud y guarda el acuse.

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