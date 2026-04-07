Revisa Si Cumples los Requisitos: Estos Contribuyentes No Presentan la Declaración Anual 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió cuáles son los contribuyentes no deben presentar la Declaración anual en 2026, en N+ te compartimos los requisitos para no hacer el trámite y te ahorres tiempo.

En ese sentido, mientras miles de personas físicas se preparan para presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la autoridad fiscal ha recordado que existen casos específicos en los que este proceso no es obligatorio. Conocerlos puede evitar que tengas preocupaciones innecesarias.

Video: Quiénes Deben de Presentar Declaración Anual Ante el SAT en Abril 2026

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Recuerda que la Declaración Anual 2025 se trata de un trámite para cumplir con las obligaciones fiscales, en caso de que sí te toque hacerlo y no tengas lo necesario en N+ te compartimos ¿Qué Hacer si se Venció tu e.Firma y Debes Presentar Declaración Anual en 2026? Aquí te Ayudan.

¿Quiénes no deben presentar la Declaración Anual en 2026?

De acuerdo con el SAT, estos contribuyentes pueden quedar exentos de presentar su Declaración anual, pero solamente si cumplen los siguientes requisitos:

Quienes hayan trabajado para un solo patrón durante todo el año y sus ingresos no superen los 400 mil pesos anuales, no están obligados a presentar la declaración.

Tener ingresos por salarios de un solo empleador.

También quedan exentos quienes tuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, más intereses reales, que el total no exceda los 400 mil pesos anuales y que los intereses reales no superen los 100 mil pesos en el ejercicio.

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Empleados sin impuesto a cargo: las personas que recibieron ingresos por salarios de un solo empleador, quienes no tengan impuesto a pagar, cuenten con comprobantes de nómina (CFDI) y cuyos intereses nominales no excedan los 20 mil pesos, pueden no presentar la declaración anual.

También se puede presentar la Declaración Anual aunque no sea obligatoria de manera voluntaria en el mes de abril 2026, especificó el SAT.



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