¿Qué Hacer si se Venció tu e.Firma y Debes Presentar Declaración Anual en 2026? Aquí te Ayudan

Los trámites de la declaración anual suelen dejar dudas cuando la e.firma venció, por ese motivo, en N+ te compartimos dónde te pueden ayudar para renovarla.

En ese sentido, la autoridad fiscal cuenta con herramientas digitales como la Oficina Virtual, donde es posible recibir orientación y avanzar en la solución sin acudir de inmediato a una sede física.

Considera que para hace tu declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requieres contraseña activa o e.firma vigente.

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¿Dónde te ayudan para renovar tu e.firma?

El SAT ofrece un canal remoto llamado Oficina Virtual, donde los contribuyentes pueden recibir orientación personalizada mediante videollamada con un asesor, te ayudan a:

Resolver dudas en tiempo real.

Recibir orientación personalizada.

Conocer el estatus de sus trámites.

Para acceder a este servicio necesitas agendar una cita en el portal oficial del SAT y contar con identificación oficial vigente. Los pasos son los siguientes:

Registra tu cita en el sistema del SAT: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/oficina-virtual.

Recibe el correo de confirmación desde la cuenta oficial.

Envía previamente tu documentación digital.

Ingresa a la sesión virtual el día y hora indicados.

No te olvides que las personas físicas deben presentar su declaración anual durante abril, por lo que contar con acceso actualizado es relevante para cumplir en tiempo. En N+ te compartimos detalles sobre este trámite en Recomendaciones y Fecha Límite para Realizar tu Declaración Anual del 2025.

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