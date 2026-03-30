¿Este Lunes de Semana Santa Habrá Contingencia Ambiental en CDMX? Así Está la Calidad del Aire

Si tienes planeada alguna actividad para hoy, lunes 30 de marzo de 2026, inicio de la Semana Santa, en N+ te detallamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire se mantiene en niveles que, hasta el momento, no ameritan la activación de Contingencia Ambiental por Ozono, por lo que las medidas para autos no tendrán alguna modificación, en N+ anteriormente te compartimos cuáles con los carros que hoy no deben transitar: ¿Activan el Doble Hoy No Circula 30 de Marzo por Contingencia? Hay Restricción en CDMX-Edomex.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según datos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire CDMX, las condiciones son variables en distintas zonas de la capital y el área metropolitana:

Buena: en la mayor parte de la ciudad y zona conurbada.

Aceptable: en alcaldías como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

Mala: en algunas zonas del Estado de México, como Cuautitlán Izcalli.

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