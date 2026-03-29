¿Activan el Doble No Circula Mañana 30 de Marzo por Contingencia? Hay Restricción en CDMX-Edomex

Llegaron las vacaciones de Semana Santa y debido a que muchas personas no quieren verse sorprendidos con la contmainación, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula lunes 30 de marzo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex, pues ya se confirmó que habrá restricción vehicular este día.

El mes está por terminar y para fortuna de los automovilistas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se vieron en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex solamente una vez. Aunque el programa Doble No Circula tiene tiempo sin implementarse, las personas deben mantenerse al pendiente de la calidad del aire en el Valle de México.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a que la presencia de ozono es baja. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Es obvio que gracias a esta información la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 30 de marzo 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción inicia desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 30 de marzo.

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Hoy No Circula 30 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 30 de marzo 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Debido a que el Doble Hoy No Circula 30 de marzo 2026 está desactivado y solamente se aplican las restricciones vehiculares habituales, los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este lunes.

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