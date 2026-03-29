Incendio Consume Hoy Departamento de la Colonia Xoco en Benito Juárez

La mañana de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 se registró un incendio en un departamento ubicado en la colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para atender la emergencia y trabajar en el control y extinción del fuego.

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