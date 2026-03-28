“Vamos a Paralizar Todo”: Transportistas y Campesinos Confirman Paro Nacional 6 de Abril 2026

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron un paro nacional el próximo 6 de abril, en protesta por la inseguridad y las extorsiones en carreteras del país.

La movilización busca visibilizar la gravedad de la situación que enfrentan transportistas y campesinos en su labor diaria.

El dirigente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, explicó que la fecha fue elegida de manera deliberada para no afectar el periodo vacacional de Semana Santa, cuando aumenta el flujo de viajeros en las vías federales y estatales. “Queremos que la gente pueda salir a vacacionar; no somos inconscientes. Pero después, el 6 de abril, tenemos la necesidad de manifestarnos”, puntualizó.

Paro Nacional por robos, desapariciones, homicidios y extorsiones

De acuerdo con los organizadores, el paro responde a una serie de problemáticas que incluyen robos, desapariciones, homicidios y cobros ilegales en carreteras. Además, denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de corporaciones policiales de distintos niveles de gobierno, lo que agrava el riesgo para quienes dependen del transporte de carga y las actividades del campo.

Estévez Gamboa criticó la falta de atención de las autoridades a esta crisis, al señalar que no existe un interés real por resolver la inseguridad en las vías. En ese contexto, llamó a “paralizar todo absolutamente todo” como medida de presión para exigir respuestas.

Anuncian Megaparo de Transportistas y Agricultores: Fecha y Carreteras que Tendrán Bloqueos

El paro está dirigido a transportistas, campesinos, operadores y trabajadores del volante, así como a quienes dependen indirectamente de estas actividades.

Por su parte, Baltazar Valdez Armentia, representante de Campesinos Unidos, denunció que la corrupción en cuerpos policiales, en conjunto con el crimen organizado, ha derivado en extorsiones, secuestros y asesinatos de choferes.

Ante la falta de resultados en mesas de diálogo previas, los convocantes aseguraron que la movilización masiva es la única vía para obligar a las autoridades a atender sus demandas.

¿Cuáles serán las carreteras afectadas?

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Pachuca

Carreteras en Sonora y Sinaloa

Puntos clave en Zacatecas

Autopistas en Michoacán y Jalisco

Cruces fronterizos como Ciudad Juárez

Historias recomendadas: