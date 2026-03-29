Transportistas Paro Nacional 6 de Abril: ¿Qué Piden los Hombres-Camión?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó la realización de un paro nacional el próximo lunes 6 de abril, como medida de presión ante la creciente inseguridad y diversas problemáticas que enfrentan los “hombres-camión” en el país.

El dirigente de la organización, David Estévez Gamboa, explicó que la fecha fue seleccionada para no afectar el periodo vacacional de Semana Santa, que inicia el 30 de marzo y concluye el 5 de abril, cuando se incrementa considerablemente el flujo de viajeros en carreteras federales y estatales.

“Queremos que la gente pueda salir a vacacionar; no somos inconscientes. Pero después, el 6 de abril, tenemos la necesidad de manifestarnos”, señaló el líder transportista.

De acuerdo con los organizadores, el paro responde a problemáticas como robos, desapariciones, homicidios y extorsiones que afectan diariamente a operadores y trabajadores del volante en distintas regiones del país. En ese sentido, advirtieron que la movilización busca visibilizar la crisis de seguridad que enfrentan.

Entre las principales demandas del sector se encuentran:

Mayor seguridad en carreteras

Alto a la extorsión

Reparación de vialidades sin baches

Casetas más eficientes y ágiles

Eliminación del IEPS al diésel

Emisión de licencias plastificadas

Regulación de médicos terceros autorizados

La creación de fideicomisos para viudas y huérfanos de transportistas

Estévez Gamboa criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades, al considerar que no existe un interés real en atender la inseguridad en las vías de comunicación. En ese contexto, llamó a “paralizar todo absolutamente todo” como una forma de exigir soluciones concretas.

El paro está dirigido no solo a transportistas, sino también a campesinos, operadores y trabajadores del volante, así como a quienes dependen indirectamente de estas actividades económicas.

¿Qué piden los campesinos?

Por su parte, Baltazar Valdez Armentia, representante de Campesinos Unidos, denunció que la corrupción en cuerpos policiales, en conjunto con la operación del crimen organizado, ha derivado en extorsiones, secuestros y asesinatos de choferes.

Además, los campesinos sumaron sus propias exigencias:

Frenar las importaciones desleales mediante precios de garantía justos

Eliminar el crédito usurero con financiamiento directo a productores

Garantizar justicia hídrica para la producción de alimentos

Establecer regulaciones contra monopolios que encarecen productos básicos

Ante la falta de resultados en mesas de diálogo previas, los convocantes aseguraron que la movilización masiva será la única vía para obligar a las autoridades a atender sus demandas.

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