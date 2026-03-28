Reportan Controlado Fuerte Incendio en Pastizales de Ocoyoacac, Estado de México

Bomberos de Ocoyoacac lograron controlar el incendio registrado este día sobre la carretera Ocoyoacac–Santiago, en unos pastizales.

De acuerdo con el reporte, en el lugar aún se observan fumarolas, las cuales persisten debido a la presencia de basura acumulada y llantas dentro del predio afectado. Estas condiciones han favorecido la generación de humo incluso después de haber contenido el avance del fuego.

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El incidente se localizó en la calle Najera, esquina con Aldama, en la colonia Santiaguito, donde la columna de humo fue visible a varios kilómetros a la redonda, generando preocupación entre habitantes y personas que transitan por la zona.

Las autoridades destacaron que este tipo de incendios pueden prevenirse evitando la acumulación de residuos y las quemas sin control, prácticas que representan un riesgo tanto para la población como para el medio ambiente, además de afectar la visibilidad y seguridad en vías de comunicación.

En este contexto, se hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y contribuir activamente en la prevención de incendios. “La seguridad es tarea de todas y todos”, señalaron.

Ocoyoacac es un municipio ubicado entre la Ciudad de México y Toluca de Lerdo, conocido principalmente por albergar gran parte del Parque Nacional La Marquesa.

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