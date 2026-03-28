Se Calcina Motocicleta Tras Chocar Contra Vehículo de Auxilio Vial en la GAM
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Así quedó una motocicleta tras un choque en la Gustavo A. Madero.
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Un fuerte accidente se registró este sábado 28 de marzo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Acueducto y la Avenida Acueducto de Guadalupe, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta perdió el control e impactó de forma directa contra un vehículo de auxilio vial que se encontraba en la zona.
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¿Por qué se incendió la motocicleta en la GAM?
Derivado de la fuerza del choque y el daño en el tanque de combustible, la motocicleta comenzó a incendiarse hasta quedar calcinada.
Hasta el momento no hay reportes del estado de salud del motociclista ni de los ocupantes del vehículo de auxilio vial.
Tampoco se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas en el accidente en donde la motocicleta se incendió hasta quedar calcinada.
El tránsito en la calle Acueducto y la Avenida Acueducto de Guadalupe, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán se vio afectado.
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CH