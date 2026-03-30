Marcha por Palestina Hoy 30 de Marzo 2026: Hora de Inicio y Cuáles Son las Zonas Afectadas
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Este comienzo de semana habrá afectaciones viales en varias zonas principales de la CDMX
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Hoy, 30 de marzo de 2026, se llevará a cabo en la Ciudad de México una movilización en solidaridad con el pueblo palestino, en el marco del Día de la Tierra Palestina. En N+, te compartimos a qué hora inicia y cuáles son las zonas afectadas.
La protesta forma parte de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y podría generar afectaciones viales en importantes avenidas del centro de la capital.
De acuerdo con la convocatoria, la movilización está programada para iniciar a las 16:00 horas. El punto de reunión será el Hemiciclo a Juárez, ubicado sobre Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
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Calles y zonas afectadas
El contingente avanzará desde el Hemiciclo a Juárez con destino al Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de concentración en Paseo de la Reforma.
Se prevén afectaciones en vialidades como:
- Avenida Juárez.
- Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Paseo de la Reforma.
- Calles aledañas en la colonia Centro y zona Rosa.
Diversos colectivos y organizaciones sociales han confirmado su participación, entre ellos grupos estudiantiles, sindicatos y colectivos de derechos humanos.
La marcha, organizada por la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, tiene como objetivo exigir el cese de la violencia en Gaza; denunciar la ocupación de territorios palestinos y solicitar la ruptura de relaciones con gobiernos señalados por su participación en el conflicto.
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