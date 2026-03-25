Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 Años en Marzo 2026: Requisitos de Ingreso

El Apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años abrió un nuevo registro en marzo 2026, y si te interesa solicitar tu ingreso a este programa, acá en N+ te traemos las fechas, el link y los requisitos que debes cumplir para hacer esta inscripción en el Estado de México (Edomex).

Recientemente han iniciado periodos de inscripciones de diferentes programas sociales dirigidos exclusivamente para mujeres como la Tarjeta Violeta en CDMX, el apoyo Bienestar para mexicanas de 18 a 64 años y la pensión para mujeres de 30 a 64 años.

Ahora, las mexiquenses de 50 a 64 años tendrán la oportunidad de incorporarse a otro Apoyo Bienestar, que otorga canastas básicas y ofrece servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, entre otros.

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Fechas de registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 Años

El registro del programa de Alimentación para el Bienestar 2026, apoyo para mujeres de 50 a 64 años de Edomex, comenzó este miércoles y estará abierto hasta el 10 de abril, por lo que las interesadas cuentan con casi tres semanas para realizar su inscripción.

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Este Apoyo Bienestar otorga una canasta alimentaria, en una y hasta en seis ocasiones, a lo largo del año a sus beneficiarias además de ofrecer servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general.

Requisitos del registro de Mujeres Bienestar de 50 a 64 Años

El registro para mujeres de 50 a 64 años se está realizando en línea en el siguiente link: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx. Ahí las interesadas deberán proporcionar sus datos personales para completar su inscripción. Estos son los requisitos y documentos que pide el programa Alimentación Bienestar 2026:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Tener entre 50 y 64 años de edad.

Presentar condición de pobreza o carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

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Una vez que las solicitantes realicen su inscripción, deberán esperar a la publicación de los folios seleccionados, los cuales se darán a conocer del 20 de abril al 8 de mayo, mismas fechas en las que se hará la entrega de documentos. Finalmente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados de las mujeres que fueron aceptadas, del 18 al 22 de mayo.

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