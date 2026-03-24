¿A Qué Hora Cierra Mañana Registro de Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años para Obtener 10,000 Pesos?

El registro del Apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años termina mañana miércoles 25 de marzo de 2026, por lo cual aún estás a tiempo de realizar tu solicitud, y acá en N+ te decimos a qué hora cierra la plataforma de la inscripción en línea para obtener hasta 10 mil pesos.

En los últimos días se abrieron los registros de diferentes programas sociales, como el apoyo para mujeres de 18 a 59 años de edad, la ayuda de 3,300 pesos para personas de 0 a 29 años y la pensión para mexicanos de 0 a 64 años, y este miércoles llega a su fin el periodo de inscripciones para recibir 2,500 pesos bimestrales.

¿A qué hora cierra el registro Bienestar de 30 a 64 años?

La etapa de inscripciones al Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, que se abrió este lunes 23 de marzo, estará activa hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México, del miércoles 25 de marzo 2026, de ahí que los interesados aún tienen tiempo para hacer la solicitud.

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El programa Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) del estado de Hidalgo tiene el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad con la entrega de 2,500 pesos bimestrales en cuatro dispersiones hasta otorgar 10 mil pesos en total.

¿Cómo hacer registro del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años aún pueden realizar el registro en línea del Apoyo Bienestar y Desarrollo desde la comodidad de su casa, en la siguiente página web: https://cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx.

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Ahí los solicitantes deben completar el formulario con sus datos personales, socioeconómicos, de egresos mensuales, de vivienda, de educación, entre otros, proporcionando un correo electrónico y número de teléfono como medios de contacto, además de contar con los siguientes documentos en PDF no mayor a 1MB:

CURP del solicitante.

del solicitante. INE vigente y perteneciente al estado de Hidalgo (por ambos lados).

vigente y perteneciente al estado de Hidalgo (por ambos lados). Comprobante de domicilio (vigente 2026).

Una vez que termine el registro del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, los solicitantes deberán esperar los resultados de las personas beneficiarias del programa, los cuales se publicarán en las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO).

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