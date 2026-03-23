Requisitos de Registro Pensión Bienestar Discapacidad: ¿Cómo Sacar el Certificado que Piden?

Este lunes 23 de marzo inició el registro de la Pensión Bienestar de Discapacidad 2026, que otorga 3,300 pesos bimestrales a los beneficiarios, por lo que si te interesa solicitar este apoyo, acá te explicamos cuáles son los requisitos y documentos que piden y cómo sacar el certificado de discapacidad.

Luego de que la semana pasada, Ariadna Montiel Reyes anunció el calendario de registro de la Pensión Bienestar en marzo 2026, este día comenzaron las inscripciones en orden alfabético para personas de 0 a 29 años y de 30 a 64 años, dependiendo de la entidad donde vivan.

Requisitos del registro de Pensión Bienestar Discapacidad 2026

Para solicitar este apoyo del Bienestar de 3,300 pesos bimestrales, los solicitantes deben tener entre 0 a 64 años, contar con un certificado de discapacidad permanente y vivir en alguno de los siguientes estados:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Noticia relacionada. Registro Abierto a Apoyo Para Mujeres 18 a 64 Años: Anuncian Cambios, Nuevos Requisitos y Fechas

Mientras que en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, solo pueden solicitar el apoyo Bienestar las personas con discapacidad de los 0 a los 29 años.

En ambos casos, los solicitantes deben acudir a su módulo del Bienestar más cercano, el cual pueden consultar en la siguiente página web: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, en las fechas que se indican en el siguiente calendario:

Lunes 23 de marzo : Se inscriben las letras A, B, C.

: Se inscriben las letras A, B, C. Martes 24 de marzo : Se registran las letras D, E, F, G, H.

: Se registran las letras D, E, F, G, H. Miércoles 25 de marzo : Les toca a las letras I, J, K, L, M.

: Les toca a las letras I, J, K, L, M. Jueves 26 de marzo : Se registran las letras N, Ñ, O, P, Q, R.

: Se registran las letras N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 27 de marzo : Van las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

: Van las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 28 de marzo : Se registran todas las letras.

: Se registran todas las letras. Domingo 29 de marzo: Se inscriben todas las letras.

¿Qué documentos piden en registro de Pensión Bienestar Discapacidad?

Los interesados que cumplen con los requisitos antes mencionados deberán acudir al módulo del Bienestar en un horario de 10 am a 4 pm, con los siguientes documentos para completar su inscripción al programa:

Identificación oficial vigente . Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento Legible.

Legible. Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial.

. No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial. Certificado de discapacidad . Emitido por alguna Institución Pública de Salud.

. Emitido por alguna Institución Pública de Salud. Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Noticia relacionada. ¿Apoyo de $19,800 para Hombres 18 a 64 años Abre Registro Hoy? Requisitos para Asegurar Lugar

¿Cómo sacar el certificado de discapacidad permanente?

El certificado de discapacidad permanente, que es aceptado para el registro a la Pensión Bienestar en marzo 2026, debe tramitarse en una institución pública de salud en México. Estos son algunos de los hospitales donde se puede sacar el certificado:

Hospital Infantil de México

Instituto Nacional de Cardiología

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Nutrición

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Instituto Nacional de Neurología

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Perinatología

Instituto Nacional de Psiquiatría

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Rehabilitación

Instituto Nacional de Medicina Genómica

Instituto Nacional de Geriatría

Secretaría de Salud

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

IMSS-Bienestar

Historias recomendadas